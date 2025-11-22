Viral News: दुचाकी चोरली, फिरवली अन् पुन्हा आणून ठेवली! अनोख्या कृत्याने पोलिसही झाले चकित

viral unusual crime news India: चोराने जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून (मिनी घाटी) डॉक्टरची दुचाकी लांबविली. डॉक्टरने पोलिसांत धाव घेऊन एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. घटनास्थळाच्या पंचनाम्यासाठी पोलिस आले. पण, त्यापूर्वीच चोराने दुचाकी पुन्हा त्याच ठिकाणी आणून ठेवल्याचे दिसले. या प्रकाराने पोलिसांसह तक्रारदार डॉक्टर आचंबित झाले..त्याचे झाले असे ः डॉ. कुरेशी शेख जावेद शेख शब्बीर (वय ४०, रा. कन्नड, हल्ली बेरीबाग हर्सूल) यांनी तक्रार दिली. ते जिल्हा सामान्य रुग्णालयात एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिसिजेस) डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रॅम ऑफिसर म्हणून काम पाहतात. त्यांनी मंगळवारी (ता. १८) त्यांची दुचाकी (एमएच २० बीजी ३३७९) रुग्णालयाच्या पार्किंगमध्ये उभी केली. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे त्यांनी रुग्णालयात काम केले. सायंकाळी त्यांना दुचाकी दिसली नाही. यानंतर त्यांनी बुधवारी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली..Educational Guardianship: एकल मातांच्या मुलांचे शैक्षणिक पालकत्व; राज्य सरकारचा पुढाकार; शिक्षण विभागाकडून माहितीचे संकलन.या घटनेचा पंचनामा करण्यासाठी पोलिस गुरुवारी (ता. २०) घटनास्थळी गेले. तेव्हा डॉ. कुरेशी यांना त्यांच्या दुचाकीसारखी दुचाकी दिसली. जवळ जाऊन पाहिले तर ती आपलीच असल्याचे त्यांना लक्षात आले. दुचाकी चोरीची तक्रार दिल्यानंतर दुचाकी पुन्हा घटनास्थळी सापडल्याने पोलिस आणि स्वतः तक्रारदार कुरेशी हेही आश्चर्यचकित झाले. परंतु, चोराने दुचाकीच्या पेट्रोलचे लॉक, शॉकअप याचे नुकसान करत साइड ग्लास काढले..आता रुग्णालये टार्गेटडॉ. कुरेशी यांची दुचाकी चोरी गेल्यानंतर चोराने दुसऱ्याच दिवशी येथून एका इलेक्ट्रिशियनची दुचाकी लांबविल्याचा प्रकार समोर आला. यावरून रुग्णालयातील पार्किंगमधील दुचाकी चोरांकडून टार्गेट केल्या जात असल्याचे दिसते. या चोरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी रुग्ण, नातेवाइकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.