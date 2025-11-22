छत्रपती संभाजीनगर

Viral News: दुचाकी चोरली, फिरवली अन् पुन्हा आणून ठेवली! अनोख्या कृत्याने पोलिसही झाले चकित

strange bike theft case where thief returned vehicle: चोराने जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून (मिनी घाटी) डॉक्टरची दुचाकी लांबविली. डॉक्टरने पोलिसांत धाव घेऊन एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
viral unusual crime news India: चोराने जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून (मिनी घाटी) डॉक्टरची दुचाकी लांबविली. डॉक्टरने पोलिसांत धाव घेऊन एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. घटनास्थळाच्या पंचनाम्यासाठी पोलिस आले. पण, त्यापूर्वीच चोराने दुचाकी पुन्हा त्याच ठिकाणी आणून ठेवल्याचे दिसले. या प्रकाराने पोलिसांसह तक्रारदार डॉक्टर आचंबित झाले.

