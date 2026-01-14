Sanjay Shirsat : मुलगा, मुलीच्या प्रभागांत अडकले शिरसाट; मोजक्याच ठिकाणी केला प्रचार

छत्रपती संभाजीनगर - निवडणुकीत जागावाटपाची कोंडी वाढल्यानंतर थेट युती तोडून टाकणारे पालकमंत्री संजय शिरसाट प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या प्रचारात मात्र मुलगा आणि मुलीच्या आणि एक-दोन उमेदवारांच्याच प्रचारात सक्रिय राहिले. त्यांनी अशी भूमिका घेतल्याने त्यांचे सर्मथकही बुचकळ्यात पडले. दुसरीकडे आमदार प्रदीप जैस्वाल, खासदार संदीपान भुमरे, माजी आमदार अण्णासाहेब माने यांनी मात्र शहरभर प्रचारात झोकून दिले होते. .महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारातही शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये गट-तट दिसून आले. निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेला पक्षांतर्गत वाद वरवर शमलेला दिसला. मात्र, प्रचारात या नेत्यांनी आपापले सुभे संभाळण्यावरच भर दिला. त्यामुळे प्रचारात पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा पुढाकार तुलनेने अल्पच राहिला..‘मध्य’मध्ये प्रदीप जैस्वाल आणि पश्चिममध्ये संजय शिरसाट अशी पक्षाची वाटणीच केल्याने त्याचे परिणाम प्रचारात दिसले. जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ यांच्या प्रचार कार्यालयाच्या उद्घाटनालाही ते आले नाहीत. पण, त्यानंतर तासाभरात झालेल्या इतर उद्घाटन कार्यक्रमांना मात्र आवर्जून हजर राहिले. यावरून शिरसाट-जंजाळ वाद शमला नसल्याचेच दिसते..पालकमंत्री असलेले शिरसाट या निवडणुकीत फक्त आपल्या अपत्यांचे पालक म्हणूनच वावरले. प्रभाग २९ मधून सिद्धांत शिरसाट आणि मुलगी हर्षदा शिरसाट प्रभाग १८ मधून लढत आहे. या दोन प्रभागांवर त्यांनी सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांनी मुलगा आणि मुलीसाठी या प्रभागांत सिने अभिनेते प्रसाद ओक, मंगेश देसाई, प्रवीण तरडे यांना प्रचारासाठी आणले. याचाच परिणाम म्हणून त्यांना इतर प्रभागांत जाण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही..आधी स्वबळाची घोषणा, मग आता असे का?जागावाटपाच्या चर्चेत भाजपला थेट भिडून स्वबळाची घोषणा करणारे शिरसाट प्रत्यक्ष प्रचाराच्या रिंगणात मागे का राहिले, याची चर्चा आता शिवसेनेतच सुरू झाली. मध्य, पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील प्रभागांत एखादा अपवाद वगळता इतरत्र आमदार प्रदीप जैस्वाल, खासदार संदीपान भुमरे, माजी आमदार अण्णासाहेब माने हे प्रचारात जोरदार सक्रिय झाल्याचे दिसून आले..खासदार संदीपान भुमरे, आमदार विलास भुमरे यांनीही प्रचारात, रॅलीमध्ये आपला सहभाग जाणवेल इतक्या ताकदीने नोंदवला. या निवडणुकीत शिवसेनेतील गट पुन्हा एकदा समोर आल्याचे राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.