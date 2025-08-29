छत्रपती संभाजीनगर
Student: रस्ते नीट करा, अन्यथा आम्ही शिक्षण थांबवू! जीवघेण्या प्रवासाला कंटाळून आडूळ येथील विद्यार्थिनींचा ग्रामपंचायतीला इशारा
Students Protest: पैठण तालुक्यातील आडूळ येथील शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थिनींनी खराब रस्त्यांमुळे शिक्षण सोडण्याची चेतावणी दिली आहे. दीड किलोमीटरच्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे.
आडूळ : पैठण तालुक्यातील आडूळ येथील माध्यमिक शाळेत देवगाव, जामवाडी तांडा, गेवराई मर्दासह परिसरातील २० ते २५ गावांतील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. परंतु, खराब रस्त्यांमुळे त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे रस्ता दुरुस्त करा, अन्यथा आम्ही पुढील शिक्षण घेणार नाही, असा इशाराच विद्यार्थिनींनी दिला आहे.