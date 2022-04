राज यांच्या सभेपूर्वीच औरंगाबादेत मनसेला धक्का,दाशरथे भाजपमध्ये करणार प्रवेश

By

औरंगाबाद : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांची एक मे रोजी औरंगाबादेत सभा होत आहे. त्यापूर्वीच पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. माजी जिल्हाध्यक्ष सुहास दाशरथे हे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणार आहेत. आज मंगळवारी (ता.२६) विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत.काही महिन्यांपूर्वी राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या औरंगाबाद (Aurangabad) दौऱ्यात सुहास दाशरथे (Suhas Dashrathe) यांची जिल्हाध्यक्षपदावरुन हाकलपट्टी करण्यात आली होती. (Suhas Dashrathe Will Join BJP Before MNS Chief Raj Thackeray Public Gathering In Aurangabad)

हेही वाचा: राज ठाकरे भाषणात भाजपाचे बोल बोलतात; रोहित पवारांचा घणाघात

सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांमधून नेमके आपले काय चुकले हे सांगावे, अशी विनंती दाशरथे यांनी केली होती. मात्र त्याला मनसेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर पक्षाचे त्यांचे चार समर्थक पदाधिकाऱ्यांचीही हाकलपट्टी केली.