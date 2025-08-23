Chh. Sambhajinagar Crime: हा डेमो, ऐकले नाही तर दुसरा वार थेट गळ्यावर! अत्याचाराचा गुन्हा मागे घेण्यासाठी पीडितेवर दबाव

छत्रपती संभाजीनगर : अत्याचारातील पीडितेला मारहाण, धारदार वस्तूने वार करीत, ‘आमची फार वरपर्यंत ओळख आहे. गुन्हा मागे घे, नाहीतर हा फक्त डेमो होता. दुसरा थेट गळ्यावर होईल’, अशी धमकी देत पीडितेवर गुन्हा मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला..यातील तीनही आरोपींनी ज्यांची नावे घेत धमकी दिली, त्यातील एक मंत्र्यांचा ओएसडी तर दुसरा मुंबई परिसरातील एका महापालिकेत उपायुक्त असल्याचा आरोप पीडितेने शुक्रवारी (ता. २२) केला आहे..पीडिता गुरुवारी सायंकाळी मैत्रिणीकडे जात होती. तेथे त्यांच्या दुचाकीसमोर संग्रामनगर उडाणपुलाच्या बाजूच्या सर्व्हिस रोडवर अचानक एक चार चाकी आली. त्यातून तिघे खाली उतरले आणि त्यातील एकाने पीडितेची मान धरून पाठीत बुक्का मारला. .दुसऱ्याने त्याच्या हातातील धारदार कटरसारख्या दिसणाऱ्या वस्तूने पीडितेच्या उजव्या हातावर वार केला. वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याने हाताला खरचटले. त्यातील एकाने तिला शिव्या देऊन तू भारत प्रभाकर राठोड आणि विशाल प्रभाकर राठोड, राहुल अंबेसंगे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करू नको, असे बजावले, तरी तू तसे केले. .Pune Crime : गांजा विक्रीत सहभाग आढळल्याने पोलिस अंमलदार निलंबित.आता हा गुन्हा मागे घेतला नाही तर तुला ठार मारून टाकू अशी धमकी दिली. यानंतर परिसरातील लोक जमा झाले. त्यानंतर घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. प्रकरणी पीडितेने तक्रार दिली. यावरून सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.