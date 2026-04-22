Chhatrapati Sambhajinagar: निलंबित पोलिसाने बिल्डर दांपत्याला लुटले;कारचा धक्का लागल्याने ४० हजार रुपये उकळले

छत्रपती संभाजीनगर: दवाखान्यात जाणाऱ्या बिल्डर दांपत्याच्या कारसमोर निलंबित पोलिसाने थार आडवी लावत त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी, ४० हजार रुपये लुटले. तसेच त्यांच्या कारची तोडफोड करून नुकसान केले. .ही घटना जवाहरनगर पोलिस ठाण्यापासून काही अंतरावर आदिनाथ चौकात रविवारी (ता.१९) रात्री घडली. याप्रकरणी आरोपी निलंबित पोलिस विष्णू सुरेश नानगुडे ऊर्फ विष्णू पाटील (वय २८) आणि त्याचा चालक रमेश काकासाहेब शिंदे यांना पोलिसांनी अटक केली..Chhatrapati Sambhajinagar: वाहतूक पोलिसांवर कुख्यात गुन्हेगारांचा धाडस वाढला!;दो महिन्यांत पोलिसांवर सातवी हल्ला घटना, शहरातील सुरक्षा चिंताजनक.मूळचे लातूरचे असलेले बांधकाम व्यावसायिक मधुर मोहनराव चित्ते हे पत्नी डॉ. राही यांच्यासोबत रविवारी रात्री सव्वानऊच्या सुमारास शहरात परतत होते. आदिनाथ चौकात समोरून जाणाऱ्या एका थारने (एमएच २० जीएस २०) अचानक ब्रेक मारल्याने चित्ते यांच्या गाडीचा थारला धक्का लागला..चित्ते यांना पत्नीला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये पोचवणे गरजेचे असल्याने 'माझा मोबाइल नंबर घ्या आपण नंतर बोलू', असे सांगून ते पुढे निघाले. याच गोष्टीचा राग धरून आरोपी विष्णू नानगुडेने थार जीप फिल्मी स्टाइलने चालवत सेव्हन हिल उड्डाणपुलाजवळ त्यांना अडविले. कारवर लाथा मारल्या. एवढ्यावरच न थांबता आरोपींनी बिल्डरच्या गाडीची काच फोडली आणि दरवाजाचे हँडल तोडून नुकसान केले. चित्ते यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी ओढली..त्यानंतर चालक रमेश शिंदेच्या खात्यावर फोन पे द्वारे ४० हजार रुपये घेतले. या प्रकारानंतर बिल्डर चित्ते यांनी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. यात निलंबित पोलिस विष्णू सुरेश नानगुडे ऊर्फ विष्णू पाटील (२८) आणि त्याचा चालक रमेश काकासाहेब शिंदे यांना पोलिसांनी अटक केली. या दोघांनाही न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने दोघा आरोपींना २४ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. तपास उपनिरीक्षक मारोती खिल्लारे करत आहेत..निलंबित पोलिस चालवितो अकॅडमीजवाहरनगर पोलिसांनी सांगितले, की आरोपी विष्णू नानगुडे हा ग्रामीण पोलिस दलात कार्यरत असून सध्या त्याला एका प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेले आहे. इतकेच नव्हे तर एन-९, टीव्ही सेंटर परिसरात साई करिअर नावाने स्पर्धा परीक्षांची अकॅडमी चालवत असल्याचे समोर आले आहे.