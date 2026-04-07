Chhatrapati Sambhajinagar: ‘स्वदेश’ उपक्रमातून शाळांचा कायापालट; माजी विद्यार्थ्यांकडून बहिरगाव जि.प. शाळेला अकरा लाखांची वर्गखोली

Alumni Contribution: A Model for Social Responsibility: ‘स्वदेश’ उपक्रमांतर्गत बहिरगाव जिल्हा परिषद शाळेत माजी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने ११ लाखांची नवीन वर्गखोली उभारली गेली. ग्रामीण शिक्षणाला नवी उभारी.
छत्रपती संभाजीनगर: ग्रामीण भागातील शाळा सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या ‘स्वदेश’ उपक्रमाला माजी विद्यार्थ्यांचा मोठा हातभार लागत आहे. कन्नड तालुक्यातील बहिरगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेसाठी निवृत्त प्राध्यापक व माजी विद्यार्थी प्रा. रामराव सखाराम पवार यांनी तब्बल ११ लाख रुपये खर्चून सुसज्ज वर्गखोली उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या दातृत्वामुळे शिक्षण क्षेत्रात एक आदर्श निर्माण झाला आहे.

