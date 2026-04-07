Chhatrapati Sambhajinagar: ‘स्वदेश’ उपक्रमातून शाळांचा कायापालट; माजी विद्यार्थ्यांकडून बहिरगाव जि.प. शाळेला अकरा लाखांची वर्गखोली

छत्रपती संभाजीनगर: ग्रामीण भागातील शाळा सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या 'स्वदेश' उपक्रमाला माजी विद्यार्थ्यांचा मोठा हातभार लागत आहे. कन्नड तालुक्यातील बहिरगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेसाठी निवृत्त प्राध्यापक व माजी विद्यार्थी प्रा. रामराव सखाराम पवार यांनी तब्बल ११ लाख रुपये खर्चून सुसज्ज वर्गखोली उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या दातृत्वामुळे शिक्षण क्षेत्रात एक आदर्श निर्माण झाला आहे..जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या 'स्वदेश' उपक्रमांतर्गत शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी माजी विद्यार्थ्यांनी पुढे येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. याला प्रतिसाद देत बहिरगाव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी संपर्क साधल्यानंतर प्रा. पवार यांनी ही मोठी मदत जाहीर केली..प्रा. पवार यांचे शाळेशी असलेले नाते केवळ भावनिक नसून, त्यांनी यापूर्वीही विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, चप्पल स्टँड आणि सहलीचा खर्च उचलत मोलाचे सहकार्य केले आहे. पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या या शाळेत सुमारे ३६५ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, नव्या वर्गखोलीमुळे विद्यार्थ्यांची मोठी सोय होणार आहे..आतापर्यंत जिल्ह्यात 'स्वदेश' उपक्रमाच्या माध्यमातून सुमारे ७० ते ८० लाख रुपयांचे शालेय साहित्य व भौतिक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. 'ग्रामीण शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी हा उपक्रम प्रभावी ठरत असून, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार वातावरणात शिक्षण घेण्याची संधी मिळत आहे,' असे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी सांगितले..'स्वदेश'चा पॅटर्न आता राज्यभरछत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या या यशस्वी प्रयोगाची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. हा उपक्रम आता संपूर्ण राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लोकसहभागातून शाळा आणि माजी विद्यार्थ्यांमधील नाते अधिक दृढ होत असून, समाजाच्या सहभागातून शिक्षण क्षेत्राला नवी उभारी मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे.