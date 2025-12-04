Maharashtra Education: आंदोलनासाठी शाळा बंद ठेवल्यास वेतनकपात; शिक्षण विभागाने दिला आदेश, शिक्षक संघटना संतप्त

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ५ डिसेंबरला ‘शाळा बंद’ आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची घोषणा केली..त्यावर आंदोलनासाठी शाळा बंद ठेवल्यास शिक्षण विभागाने थेट वेतन कपातीचा इशारा दिला आहे. परिणामी शिक्षक संघटनाही संतप्त झाल्या आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे..की ५ डिसेंबरला शाळा बंद ठेवल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करावे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे कारण पुढे करून दिलेले हे निर्देश प्रत्यक्षात आंदोलन दडपण्याचे औचित्यपूर्ण साधन असल्याची टीका शिक्षक संघटनांकडून होत आहे..सरकारच्या भूमिकेबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळचे म्हणणे असे, की गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या सेवा अटी, वेतनश्रेणीतील विसंगती, टीईटी व विविध भरती प्रक्रियांचे प्रश्न आणि अतिरिक्त गैर-शैक्षणिक कामे यांसारख्या मुद्द्यांकडे शासनाने गंभीरतेने कधीच पाहिले नाही. मागण्या मार्गी लावण्याऐवजी आंदोलन जाहीर होताच वेतन कपातीचे दडपशाहीचे आदेश काढले जाते..शिक्षक भारती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगीतले, ‘विद्यार्थी हिताच्या नावाखाली शिक्षकांना गप्प करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जर खरोखर विद्यार्थ्यांचा विचार असता तर शिक्षकांचे प्रश्न ऐकून त्यांचे तातडीने निराकरण करण्याची तयारी शासनाने दाखवली असती.’ त्यामुळे ५ डिसेंबरचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे संकेत शिक्षक संघटनांनी दिले आहेत. संघटनांचे म्हणणे आहे, की शासनाची ही भूमिका केवळ दडपशाही नसून संपूर्ण शिक्षकवर्गाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे..शुक्रवारी शाळा बंद आंदोलन! शिक्षण विभागाकडून वेतन कपातीचा इशारा; शिक्षकांची नेमकी मागणी काय?.दुसरीकडे, शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना शिक्षण विभागाकडून असा युक्तिवाद केला जात आहे, की विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढणे कठीण होत चालले आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विविध उपक्रम, परीक्षा व शैक्षणिक नियोजन सुरू असताना अचानक शाळा बंद आंदोलनाने शैक्षणिक वर्षाचा समतोल बिघडतो. शिक्षण विभागाचा आग्रह आहे, की शाळा बंद करणे हा उपाय योग्य नाही; मागण्यांसाठी संवादाची दारे कायम खुली आहेत आणि कायदेशीर चौकटीत राहूनच शिक्षकांनी मार्ग शोधावा. ‘विद्यार्थी हितासाठीच’ वेतन कपातीचा निर्णय घ्यावा लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.