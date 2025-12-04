छत्रपती संभाजीनगर

Maharashtra Education: आंदोलनासाठी शाळा बंद ठेवल्यास वेतनकपात; शिक्षण विभागाने दिला आदेश, शिक्षक संघटना संतप्त

Education Department Orders Salary Deduction for Participants: शाळा बंद आंदोलन, वेतनकपात, शिक्षण विभाग ५ डिसेंबरच्या आंदोलनावरून राज्यातील शिक्षकांमध्ये संताप. वेतन कपातीच्या आदेशामुळे वाद वाढला.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ५ डिसेंबरला ‘शाळा बंद’ आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची घोषणा केली.

