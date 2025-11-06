छत्रपती संभाजीनगर
Tempo Accident: समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा टेम्पो उलटला! भरधाव वाहनाच्या अपघातात २२ वर्षीय कामगार ठार, एक गंभीर जखमी
Purna Highway: झिरो फाटा–पूर्णा राज्य महामार्गावर भीषण अपघातात समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातील एका कामगाराचा मृत्यू, तर दुसरा गंभीर जखमी. खड्ड्यांमुळे वाढते अपघात; नागरिकांची प्रशासनाकडे तातडीने दुरुस्तीची मागणी.
माटेगाव : झिरो फाटा-पूर्णा राज्य महामार्गावर बुधवारी(ता.पाच) सायंकाळी चारच्या सुमारास समृद्धी महामार्गाचे काम करणाऱ्या वाहनाचा ताबा सुटल्याने झालेल्या भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा कामगार गंभीर जखमी झाला.