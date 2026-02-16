छत्रपती संभाजीनगर

Jalna News: महाशिवरात्र व हरिनाम सप्ताह सुरू असताना बाेकड कापल; जालना जिल्ह्यातील धक्कादायक प्रकार, ग्रामस्थांचा रस्त्यावर ठिय्या!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
घनसावंगी (जि. जालना) : महाशिवरात्र व गावात अखंड हरिनाम सप्ताह सुरू असताना तळेगाव (ता. घनसावंगी) येथे रविवारी (ता. १५) सकाळी  एकाने बोकड कापल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले.

