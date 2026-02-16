Jalna News: महाशिवरात्र व हरिनाम सप्ताह सुरू असताना बाेकड कापल; जालना जिल्ह्यातील धक्कादायक प्रकार, ग्रामस्थांचा रस्त्यावर ठिय्या!

घनसावंगी (जि. जालना) : महाशिवरात्र व गावात अखंड हरिनाम सप्ताह सुरू असताना तळेगाव (ता. घनसावंगी) येथे रविवारी (ता. १५) सकाळी एकाने बोकड कापल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.या घटनेच्या निषेधार्थ जालना-घनसावंगी मार्गावर ग्रामस्थानी सकाळी नऊला ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे या मार्गावरची वाहतूक काहीकाळ विस्कळित झाली. अंबड पोलिसांनी केलेल्या शांततेच्या आवाहनानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले व वाहतूक सुरळीत झाली..गावातील एका कुटुंबाने बोकड कापल्याची माहिती समजताच तळेगावगावाजवळून गेलेल्या जालना- घनसावंगी मार्गावर मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ एकत्र आले. तेथे ठिय्या अदोलन सुरू केले. त्यामुळे मार्गावर एक किलोमीटरपर्यंत वाहनाच्या रांगा लागल्या. अंबडचे पोलिस निरीक्षक संतोष घोडके व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ग्रामस्थांची समजूत काढली व शांततेचे आवाहन केले. संबंधिताला ताकीद देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...मटण घेऊन जाणाऱ्या कारच्या काच फोडल्यादरम्यान, बोकडाचे मटन दुसऱ्या गावात नेले जात होते. तळेगावजवळ आंदोलनादरम्यान संतप्त काहींनी मटन घेऊन जात असलेल्या कारच्या काचा फोडल्या. दरम्यान, आमदार नारायण कुचे यांनी आंदोलनस्थळी भेट घेऊन ग्रामस्थांशी चर्चा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.