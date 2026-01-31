छत्रपती संभाजीनगर

Terakhda News : वाशी तालुक्यातील तेरखेडा येथे फटाका कारखान्यात स्फोट; मोठी आग,जीवितहानी टळली.

Terakhda firecracker factory blast : वाशी तालुक्यातील तेरखेडा गावाजवळील फटाका कारखान्यात भीषण स्फोट होऊन आग लागली. सुदैवाने सुट्टी असल्याने जीवितहानी टळली; मात्र कारखानदाराचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून प्रशासनाच्या उशिरा मदतकार्यावर नाराजी व्यक्त होत आहे.
दीपक बारकुल
येरमाळा : वाशी तालुक्यातील तेरखेडा गावाजवळ असलेल्या एका फटाका निर्मिती कारखान्यात संध्याकाळी साडेसात ते पावणे आठ वाजेदरम्यान भीषण स्फोट होऊन आग लागल्याची घटना घडली.सुदैवाने आज तेरखेडा येथे आठवडी बाजार असल्याने कारखान्याला सुट्टी होती. त्यामुळे या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.मात्र कारखानदाराचे लाखो रुपयांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याचे समजते.

याबाबत मिळालेली सविस्तर माहिती अशी की, वाशी तालुका हा फटाका उद्योगासाठी प्रसिद्ध असून तेरखेडा गावाला ‘मराठवाड्याची शिवकाशी’ म्हणून ओळखले जाते. या परिसरात फटाके निर्मितीचे असंख्य कारखाने कार्यरत असून अनेक कुटुंबांची उपजीविका या उद्योगावर अवलंबून आहे.

