Terakhda News : वाशी तालुक्यातील तेरखेडा येथे फटाका कारखान्यात स्फोट; मोठी आग,जीवितहानी टळली.

येरमाळा : वाशी तालुक्यातील तेरखेडा गावाजवळ असलेल्या एका फटाका निर्मिती कारखान्यात संध्याकाळी साडेसात ते पावणे आठ वाजेदरम्यान भीषण स्फोट होऊन आग लागल्याची घटना घडली.सुदैवाने आज तेरखेडा येथे आठवडी बाजार असल्याने कारखान्याला सुट्टी होती. त्यामुळे या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.मात्र कारखानदाराचे लाखो रुपयांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याचे समजते.याबाबत मिळालेली सविस्तर माहिती अशी की, वाशी तालुका हा फटाका उद्योगासाठी प्रसिद्ध असून तेरखेडा गावाला 'मराठवाड्याची शिवकाशी' म्हणून ओळखले जाते. या परिसरात फटाके निर्मितीचे असंख्य कारखाने कार्यरत असून अनेक कुटुंबांची उपजीविका या उद्योगावर अवलंबून आहे..Latest Marathi news Live Update: जिल्हापरिषद निवडणुकीत महायुतीचे ११ जण बिनविरोध .चिरकाडा गावालगत असलेल्या बावी शिवारात तेरखेडा येथील अहमद शेख यांच्या मालकीचा 'गुडलक फटाका फायरवर्क्स' हा फटाका कारखाना आहे. आज सकाळी सुमारे पावणेआठ वाजण्याच्या सुमारास कारखान्यातील एका खोलीत अचानक दोन जोरदार स्फोट झाले. या स्फोटानंतर आगीने तात्काळ उग्र रूप धारण केले. स्फोटाचा आवाज दूरपर्यंत म्हणजे बावी,सटवाईवाडी,खामकरवाडी, रत्नापूर,पानगाव पर्यंत दोन स्फ़ोटाचे आवाज ऐकू गेल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.कारखान्यात फटाके तयार करण्यासाठी साठवण्यात आलेला कच्चा माल, रसायने व इतर साहित्य मोठ्या प्रमाणात जळून खाक झाले आहे. आगीमुळे कारखान्याचे संपूर्ण शेड व यंत्रसामग्रीचे मोठे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र आज बाजाराची सुट्टी असल्याने कारखान्यात एकही कामगार उपस्थित नव्हता, ही बाब अत्यंत दिलासादायक ठरली..दरम्यान, वृत्त लिहीपर्यंत घटनास्थळी कोणतेही अधिकृत मदतकार्य पोहोचले नसल्याची माहिती आहे. तसेच पोलीस प्रशासन किंवा अग्निशमन दलाचे पथकही उशिरा पोहोचल्याने स्थानिक नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्थानिकांनी स्वतः प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात येते.या घटनेमुळे तेरखेडा परिसरातील फटाका कारखान्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून सतत घडणाऱ्या स्फोटामुळे परिसरातील ग्रामस्थ, शेताकऱ्यात भीतीचे सावट असते प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी,अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.