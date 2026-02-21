छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: लेकीनं प्रेमविवाहानंतर नवऱ्याला सोडलं, दुसऱ्या तरुणाशी सूत; आईने लेकीलाच संपवलं, गादीत गुंडाळून...

Chh. Sambhajinagar Crime: तीसगाव चौफुली येथे गुरुवारी (ता. १९) रात्री आई आणि सावत्र वडील एका तरुणीचा मृतदेह दिसणार नाही अशी पद्धतीने गादीत गुंडाळून रिक्षातून नेत होते. पोलिसांनी मृतदेहासह त्यांना ताब्यात घेतले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
