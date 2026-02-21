Chh. Sambhajinagar: लेकीनं प्रेमविवाहानंतर नवऱ्याला सोडलं, दुसऱ्या तरुणाशी सूत; आईने लेकीलाच संपवलं, गादीत गुंडाळून...

बजाजनगर : तीसगाव चौफुली येथे गुरुवारी (ता. १९) रात्री आई आणि सावत्र वडील एका तरुणीचा मृतदेह दिसणार नाही अशी पद्धतीने गादीत गुंडाळून रिक्षातून नेत होते. पोलिसांनी मृतदेहासह त्यांना ताब्यात घेतले होते..मुलीने आत्महत्या केल्याचे पालकांनी सुरवातीला सांगितले. पण, मुलीने पतीला सोडून देत अन्य तरुणाशी जवळीक साधल्याने तिच्या आईनेच गळा आवळून खून केल्याचे समोर आले. नंदिनी राजू धिवरे (वय २०) असे मृताचे, तर भारती उमेश साबळे (वय ३५) असे संशयित आईचे नाव आहे. सावत्र पिता उमेश गोविंद साबळे (वय ४०) आणि मामा अमोल गायकवाड यांनी मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यास मदत केल्याने त्यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला..Jalgaon Crime : जळगाव हादरले! रेल्वे रुळावर तरुणाचा मृतदेह, कुटुंबीयांचा घातपाताचा आरोप; हर्शल भावसारची दुचाकी बेवारस.नंदिनीचा तीन वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. पतीसोबत वाद झाल्याने ती माहेरी राहत होती. तिचे अन्य तरुणासोबत प्रेमसंबंध जुळले. त्यावरून आई आणि तिच्यात वाद होत होते. घटनेच्या २० दिवसांपूर्वीच ते वडगाव कोल्हाटी येथे वास्तव्यास आले होते. वाळूज एमआयडीसी पोलिसांनी तिघांना अटक केली.....तर नंदिनी वाचली असतीही दुर्दैवी घटना घडण्याच्या २४ तासांपूर्वी नंदिनी कुटुंबात सुरू असलेल्या वादाची तक्रार करण्यासाठी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात निघाली होती. ती ठाण्याच्या परिसरात पोचलीही; परंतु प्रकरण घरगुती असल्याने कशाला पोलिसांपर्यंत जाऊ द्यायचे म्हणून काही परिचितांनी मध्यस्थी केली. त्यांनी नंदिनीला समजून सांगत तिचे मन वळविले. यानंतर नंदिनीनेही माघार घेतली. परंतु, पुढच्या २४ तासांत हा प्रकार घडला. तिने जर पोलिसांना या प्रकाराची कल्पना दिली असती तर कदाचित ती वाचली असती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..पुरणार होते शेतातखुनानंतर भारतीने तिचा पती उमेश आणि भाऊ अमोलला घटनेची कल्पना दिली. ते घरी आल्यानंतर याबाबत पोलिसांना काही सांगायचे नाही, नंदिनीला कन्नड येथील शेतात पुरून टाकू असे म्हणून तिघांनी मिळून तिचा मृतदेह गादीत गुंडाळून दोरीने बांधून पॅक केला. रात्री रोडवरून रिक्षा किरायाने मागून सामान घेऊन जायचे असे सांगत रात्री नऊ वाजता मृतदेह घेऊन जाऊ लागले. परंतु, रिक्षाचालकाला अचानक संशय आला आणि त्याने या सर्वांना तीसगाव चौफुलीवर पुलाजवळ उतरवून दिले. यानंतर तिथे असलेल्या एका सजग नागरिकाने प्रकाराची माहिती ११२ वर दिली. मृतदेह घाटीत गेला आणि रात्री उशिरा भारती हिने या प्रकाराबाबत कबुली दिली..Chh. Sambhajinagar: गादीत गुंडाळून लावत होते मुलीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट; तीसगाव परिसरातील घटना, आईसह सावत्र वडील ताब्यात.मृतदेहाचे कपडे बदलून घरात तसाच ठेवलानंदिनी पतीसोबत राहत नव्हती. दरम्यान, तिचे कन्नड येथील एका मुलावर प्रेम जडले. तिने त्याच्यासोबत लग्न करून पुन्हा संसार थाटण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत तिने आईला कल्पनाही दिली. परंतु, तिची आई भारती या प्रेमाच्या विरोधात होती. यावरून त्यांच्यात मागील आठ दिवसांपासून भांडण सुरू होते. दुसरा एखादा मुलगा पाहून तुझे लग्न करून देते असे भारती नंदिनीला म्हणायची. त्या दरम्यान गुरुवारी दुपारी उमेश आणि त्याचा मोठा मुलगा कामासाठी बाहेर गेले. लहान मुलगा खेळण्यासाठी बाहेर गेला तेव्हा नंदिनी आणि भारती यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. नंदिनी घरातील बाथरूममध्ये अंघोळीसाठी गेल्यानंतर भारतीही पाणी पिण्याच्या बहाण्याने तेथे गेली. प्लॅस्टिकच्या नळीने नंदिनीचा गळा आवळून तिने तिची हत्या केली. यानंतर मृतदेहाला कपडे घालून घरात ठेवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.