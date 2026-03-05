छत्रपती संभाजीनगर

Phulambri News : सुवर्ण महोत्सवी सप्ताहात नामस्मरणाचा अखंड गजर, शेलगाव खुर्द येथे हजारो भाविकांची उपस्थिती; काल्याच्या कीर्तनाने सप्ताहाची सांगता

Shelgon Khurd Harinam Saptah 2026 : शेलगाव खुर्द येथे सुवर्ण महोत्सवी अखंड हरिनाम सप्ताहाची काल्याच्या कीर्तनाने मोठ्या उत्साहात सांगता झाली; आठवडाभर ज्ञानेश्वरी पारायण, भजन आणि नामवंत कीर्तनकारांच्या प्रबोधनाने संपूर्ण फुलंब्री तालुका भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाला असून हजारो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला.
नवनाथ इधाटे
फुलंब्री : तालुक्यातील शेलगाव खुर्द येथे ग्रामस्थांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सुवर्ण महोत्सवी अखंड हरिनाम सप्ताह व श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्यामुळे संपूर्ण गाव भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाले होते. २६ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०२६ दरम्यान झालेल्या या सप्ताहात दररोज हरिनामाचा अखंड गजर घुमत असून परिसरातील हजारो भाविकांनी उपस्थित राहून अध्यात्मिक समाधान लाभ घेतला. शेवटी काल्याच्या कीर्तनाने या सुवर्ण महोत्सवी सप्ताहाची सांगता झाली.

