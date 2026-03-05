Phulambri News : सुवर्ण महोत्सवी सप्ताहात नामस्मरणाचा अखंड गजर, शेलगाव खुर्द येथे हजारो भाविकांची उपस्थिती; काल्याच्या कीर्तनाने सप्ताहाची सांगता

फुलंब्री : तालुक्यातील शेलगाव खुर्द येथे ग्रामस्थांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सुवर्ण महोत्सवी अखंड हरिनाम सप्ताह व श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्यामुळे संपूर्ण गाव भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाले होते. २६ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०२६ दरम्यान झालेल्या या सप्ताहात दररोज हरिनामाचा अखंड गजर घुमत असून परिसरातील हजारो भाविकांनी उपस्थित राहून अध्यात्मिक समाधान लाभ घेतला. शेवटी काल्याच्या कीर्तनाने या सुवर्ण महोत्सवी सप्ताहाची सांगता झाली..या सप्ताहात सकाळपासून विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. पहाटे काकडा भजन, त्यानंतर श्री ज्ञानेश्वरी पारायण, गाथा भजन, दुपारी संगीत भजन, तर सायंकाळी हरिपाठ व कीर्तन अशा विविध कार्यक्रमांमुळे संपूर्ण गावात भक्तीचे वातावरण निर्माण झाले होते. महिला व पुरुष भजनी मंडळ तसेच वारकरी मंडळींच्या सहभागामुळे सप्ताह अधिक रंगतदार झाला..Premium|Chh. Shivaji Maharaj History : शून्यातून विश्व कसं निर्माण झालं? २२ सुभ्यांच्या मुघल सत्तेला १२ वर्षांच्या शिवरायांनी कसं आव्हान दिलं? वाचा स्वराज्याच्या श्रीगणेशाची रोमांचक गाथा!.सप्ताहाच्या दरम्यान दररोज नामवंत कीर्तनकारांनी कीर्तन सेवा देत भाविकांना संत साहित्य, हरिनामाचे महत्त्व व समाजप्रबोधनाचे विचार सांगितले. २६ फेब्रुवारी (बुधवार) रोजी ह.भ.प. दिव्याताई मोरे (बाभुळगाव) यांनी प्रभावी कीर्तन केले. २७ फेब्रुवारी (गुरुवार) रोजी ह.भ.प. अर्जुन महाराज गिरी (डोंगरगाव) यांनी संतविचार मांडले. २८ फेब्रुवारी (शुक्रवार) रोजी ह.भ.प. शितलताई साबळे पाटील यांनी भाविकांना नामस्मरणाचे महत्त्व पटवून दिले. १ मार्च (शनिवार) रोजी ह.भ.प. ज्ञानेश्वर माऊली महाराज (शेंलूदकर) यांनी कीर्तन सेवा दिली. २ मार्च (रविवार) रोजी ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज ताबे (नेवासा) यांचे कीर्तन झाले. .३ मार्च (सोमवार) रोजी ह.भ.प. सचिन महाराज ढोले (छत्रपती संभाजीनगर) यांनी हरिनामाचा संदेश दिला. ४ मार्च (मंगळवार) रोजी ह.भ.प. पांडुरंग महाराज उगले (परभणी) यांचे कीर्तन संपन्न झाले. सप्ताहाची सांगता ५ मार्च (गुरुवार) रोजी ह.भ.प. विलास महाराज गेजगे (परभणी) यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने झाली. त्यांच्या प्रभावी कीर्तनाने उपस्थित भाविक मंत्रमुग्ध झाले. त्यानंतर मोठ्या भक्तिभावाने महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले..या सप्ताहात गायनाचार्य दीपक महाराज साळुंके, गणेश महाराज जाधव, कैलास महाराज शिंदे, ज्ञानेश्वर महाराज साठे यांनी गायन सेवा दिली. तसेच मृदंगाचार्य विठ्ठल महाराज गुंजाळ, चोपदार सोमनाथ करपे महाराज यांच्यासह महिला व पुरुष भजनी मंडळ, शेलगाव खुर्द यांनी भजन व कीर्तन सेवेत सहभाग नोंदविला. या धार्मिक सोहळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी समस्त गावकरी मंडळी, छत्रपती शिवाजी महाराज शिव प्रतिष्ठान मंडळ, महिला व पुरुष भजनी मंडळ शेलगाव खुर्द यांनी विशेष परिश्रम घेतले. सप्ताहाच्या निमित्ताने गावात भक्ती, एकात्मता आणि संत परंपरेचा संदेश सर्वत्र पसरल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.