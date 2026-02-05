Cibil Score : कर्जमाफीच्या आशेने शेतकऱ्यांचा ‘सिबिल’ येणार संकटात; हप्ते भरणे थांबविल्याचा होणार परिणाम

- हरेंद्र केंदाळेछत्रपती संभाजीनगर - राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यापासून शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज न भरण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आधी नियमित हप्ते भरले होते, त्यांनीही आता हप्ते भरणे थांबवले आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची खाती ‘एनपीए’मध्ये गेली असून त्यांच्या सिबिल स्कोअरवर अत्यंत वाईट परिणाम झाला आहे. विशेष म्हणजे, कर्जमाफी मिळाली तरीही हा स्कोअर लवकर सुधारणार नसल्याने बँका नवीन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करण्याची भीती निर्माण झाली आहे. .महायुतीने निवडणुकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे अनेकांनी कर्ज भरण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याचे परिणाम बँकेसह शेतकऱ्यांनाही सहन करावे लागत आहेत. त्यात आगामी काळात कर्जमाफी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक काढले आहे..त्यात स्पष्ट केले आहे, की कर्जमाफीचा फायदा मिळाला तरी त्या शेतकऱ्याचा पतपुरवठा इतिहास (क्रेडिट हिस्ट्री) बदलत नाही. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांचे सिबिल सुधारण्यासाठी किंवा त्यांना पुन्हा कर्ज देण्यासाठी शासनाने दबाव आणू नये. आरबीआयने बँकांना अशा शेतकऱ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे पाळण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. तसेच जे नियमित कर्ज भरतील त्यांना आवश्यक लाभ देण्यासह त्यांचे सिबिल कायम राहतील याची काळजी घेण्याचे निर्देशही आरबीआयने दिले आहेत..नियमित कर्जदारांना व्याजमाफीचा लाभदुसरीकडे, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आपली कर्जे वेळेवर फेडत आहेत, त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने व्याजमाफी किंवा सवलतीचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जावर शून्य टक्के व्याज देण्याची तरतूद केंद्राने केली असून, राज्य सरकारदेखील नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तयारी करत आहे..बँकांवर कारवाईचा इशारासिबिल स्कोअर कमी असल्याच्या कारणावरून बँकांनी शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज नाकारू नये, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. सिबिलची अट लादणाऱ्या बँकांवर एफआयआर दाखल करण्याचा इशारादेखील राज्य शासनाने दिलेला आहे. तथापि, तांत्रिकदृष्ट्या सिबिल स्कोअर खराब झाल्यामुळे आगामी काळात ट्रॅक्टर कर्ज, शैक्षणिक कर्ज किंवा गृहकर्ज मिळवताना शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो..आरबीआयने आदेश देऊन कर्जमाफीचा लाभ आता नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना देण्याचे स्पष्ट केले आहे. पण ज्यांनी कर्ज हप्ते भरले नाही, त्यांचे कर्ज माफ झाले तरी, त्यांना ‘सिबिल’मधून कोणतीच सवलत मिळणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सिबिल चांगले ठेवून येणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी नियमित कर्ज भरावे.- एस.जे. पाटील, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, विभागीय व्यवस्थापक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.