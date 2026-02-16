Beed News: बीड जिल्ह्यातील राजा हरिश्चंद्राचे एकमेव मंदिर; हजारो भाविकांने घेतले दर्शन, स्वप्नातील दानाची काय आहे अलौकिक कथा!

-रामेश्वर गोंडे वडवणी: सत्यवादी आणि न्यायनिष्ठ राजा म्हणून जगभरात ख्याती असलेले प्रभू रामाचे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र यांचे विश्वात एकमेव मंदिर बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील हरिश्चंद्र पिंप्री येथे आहे. स्वप्नात राज्य दान देणारा राजा अशी ओळख असलेल्या या महान राजाच्या पावन भूमीत गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या महाशिवरात्र महोत्सवाची सांगता आज सोमवार, १६ फेब्रुवारी रोजी अत्यंत उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात होत आहे. या निमित्ताने आयोजित महाप्रसादाचा लाभ घेण्यासाठी भाविक या ठिकाणी दाखल झाले आहेत..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.संत भगवान बाबांनी रोवली महोत्सवाची मुहूर्तमेढया तीर्थक्षेत्रावर महाशिवरात्र महोत्सवाची परंपरा राष्ट्रसंत भगवान बाबा यांनी सुरू केली. त्यांच्या पश्चात उत्तराधिकारी भीमसिंह बाबा यांनी ही परंपरा अविरत चालवली. सध्या भगवानगडाचे मठाधिपती नामदेव महाराज शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीर्थक्षेत्राचे महंत भगवान बाबा राजपूत हा सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पाडत आहेत. गेल्या आठ दिवसांपासून येथे नामवंत कीर्तनकारांची सेवा आणि अखंड अन्नदान सुरू असून, आज महंत भगवान बाबा राजपूत यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने व महाप्रसादाने सांगता होत आहे..विकासाचा मार्ग खडतरहे क्षेत्र जागतिक स्तरावर एकमेव असूनही राजकीय नेतृत्वाच्या दुर्लक्षामुळे येथे सोयी-सुविधांचा मोठा अभाव आहे. येथे येण्यासाठी धड रस्ता नाही, पिण्याच्या पाण्याची आणि निवाऱ्याची पुरेशी व्यवस्था नाही. हे महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र असूनही विकासापासून वंचित राहिल्याने भाविकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या पवित्र क्षेत्रासाठी शासनाने मोठा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी भाविकांकडून सातत्याने होत आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...स्वप्नातील दानाची अलौकिक कथापुराणानुसार, अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र यांच्या न्यायनिष्ठेची परीक्षा घेण्यासाठी ऋषी विश्वामित्रांनी दंडकारण्यात (आजचे हरिश्चंद्र पिंप्री) त्यांची भेट घेतली. एका शिवमंदिरात मुक्कामी असताना, राजाने विश्वामित्रांना स्वप्नात आपले संपूर्ण राज्य दान दिले. सकाळी जाग आल्यावर विश्वामित्रांनी याची आठवण करून देताच, राजाने क्षणाचाही विलंब न लावता आपल्या राज्याचा त्याग केला. त्रेतायुगातील या ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार असलेले हे ठिकाण आज जागृत देवस्थान म्हणून ओळखले जाते. येथील शिवपिंडीमध्ये खुद्द राजा हरिश्चंद्र विराजमान असल्याचे मानले जाते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.