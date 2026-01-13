छत्रपती संभाजीनगर

Dry Day : उद्यापासून मद्यप्रेमींचा तीन दिवस घसा राहणार कोरडा!

महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. मतदानाचा दिवस आणि मतमोजणीच्या काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शहरात सलग तीन दिवस ‘ड्राय डे’ पाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

