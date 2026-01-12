छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : शहर पर्यटन वाढीला आडकाठी! नियोजित पर्यटन धोरण वर्षभरापासून रखडले

राज्याच्या पर्यटन राजधानीतच पर्यटनवाढीला शासनाकडून आडकाठी घातली जात आहे.
माधव इतबारे
छत्रपती संभाजीनगर - राज्याच्या पर्यटन राजधानीतच पर्यटनवाढीला शासनाकडून आडकाठी घातली जात आहे. शहरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी मिटमिटा भागातील नव्या प्राणिसंग्रहालयालगत जंगल सफारी करण्यासाठी २३ हेक्टर जमीन मिळावी, यासाठी महापालिकेचा चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. पण, हा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात पडून आहे.

