Chhatrapati Sambhajinagar News : शहर पर्यटन वाढीला आडकाठी! नियोजित पर्यटन धोरण वर्षभरापासून रखडले

छत्रपती संभाजीनगर - राज्याच्या पर्यटन राजधानीतच पर्यटनवाढीला शासनाकडून आडकाठी घातली जात आहे. शहरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी मिटमिटा भागातील नव्या प्राणिसंग्रहालयालगत जंगल सफारी करण्यासाठी २३ हेक्टर जमीन मिळावी, यासाठी महापालिकेचा चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. पण, हा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात पडून आहे..त्यासोबतच महापालिकेचे पर्यावरण धोरण वर्षभरापासून रखडलेले आहे. पर्यटकांसाठी सुरू करण्यात येणारी पर्यटन बस नुसतीच चर्चेत आहे. महापालिकेत नव्याने आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना पर्यटनवाढीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.शहराला ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. वेरूळ, अजिंठा लेणी, देवगिरी किल्ला पाहण्यासाठी दरवर्षी लाखो पर्यटक शहरात येतात. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडे शहरातील बीबी का मकबरा व विद्यापीठ लेणी येतात; तसेच राज्य पुरातत्त्व विभागाकडे सोनेरी महल, पाणचक्की, भडकल गेट, दिल्लीगेटचा समावेश आहे. त्यासोबत शहरात मोठ्या संख्येने हेरिटेज वास्तू आहेत..नहर-ए-अंबरी, सलीम अली सरोवर, महापालिकेचे सिद्धार्थ उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयही पर्यटकांचे आकर्षणाचे केंद्र आहे. शहरात आलेले पर्यटक बीबी-का-मकबरा, पाणचक्कीसह काही पर्यटनस्थळांना भेटी देतात. मात्र, दिवसभराचे पर्यटन झाल्यानंतर रात्रीचे मनोरंजन नसल्याने पर्यटक शहरात थांबत नाहीत.शहरात आलेल्या पर्यटकांना अन्य मनोरंजनाची साधने निर्माण झाल्यास त्यांचा मुक्काम वाढेल आणि रोजगाराच्या संधी मिळतील, यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. पण, हे प्रयत्न फक्त कागदावरच आहेत..शहरातील पर्यटनवाढीसाठी महापालिकेतर्फे पर्यटन विभाग सुरू करण्यात आला. सुरवातीला या विभागातर्फे पर्यटन धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पर्यटनाशी संबंधित संस्था, तज्ज्ञांच्या परिषदा झाल्या. त्यात अनेक निर्णय झाले. पण, अंमलबजावणीच्या नावाने बोंबाबोंब सुरू आहे..धोरण अडलेय कुठे?महापालिकेने दरम्यानच्या काळात शहराचे पर्यटन धोरण तयार करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पर्यटन विभागाची निवड केली. या विभागाने वर्षभर अभ्यास करून धोरण तयार केले आहे. पण, हे धोरण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यासोबत पर्यटकांसाठी डबल डेकर बस सुरू करण्याची महापालिकेने घोषणा केली.परंतु, बस प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. डिझेल बससाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र, नंतर अशा बसला परवानगीच नसल्याचे समोर आले. आता डबलडेकर ई-बससाठी प्रक्रिया सुरू आहे. पण, तिची तीन वर्षांपासून प्रतीक्षाच आहे..२३ हेक्टर जमीन मिळेनास्मार्ट सिटी अभियानातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून मिटमिटा भागात ६० हेक्टर जागेवर उभारले जाणारे नवे प्राणिसंग्रहालय शहराच्या वैभवात भर घालणारे आहे. शहरात अजिंठा-वेरूळसह पर्यटनस्थळे पाहण्यासाठी येणाऱ्यांचे दिवसभर मनोरंजन व्हावे, अशी व्यवस्था नव्या प्राणिसंग्रहालयात आहे. त्यामुळे शहराचे अर्थकारण वाढेल. सफारी पार्कमध्ये साठ प्रजातींचे पाचशे प्राणी असतील..प्राणिसंग्रहालयाला जोडून जंगल सफारी झाल्यास पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे प्राणिसंग्रहालयालगतची २३ हेक्टर जमीन मिळावी म्हणून महापालिकेचा चार-पाच वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मिटमिट्यातील प्राणिसंग्रहालय जागतिकस्तरावर दखल घेतले जाईल, असे करण्यात येईल, अशी ग्वाही शहरवासीयांना दिली होती.पण, जंगल सफारीसाठीचा प्रस्ताव लालफितीत अडकला. सिद्धार्थ उद्यान प्राणिसंग्रहालयातील वातावरण वाघ-सिंहाच्या प्रजननासाठी चांगले आहे. त्यामुळे येथून देशभरातील प्राणिसंग्रहालयांना वाघ देण्यात आले. २३ हेक्टर जमीन महापालिकेला मिळाल्यास जंगल सफारीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेतील नवे पदाधिकारी पुढाकार घेणार का, याची नागरिकांना उत्सुकता आहे.....पण निधी मिळेनादशकापूर्वी राज्याची पर्यटन राजधानी म्हणून छत्रपती संभाजीनगर शहराची निवड करण्यात आली. पण, पर्यटन राजधानी म्हणून राज्य शासनामार्फत ना विशेष महोत्सव घेतला जातो ना विशेष निधी दिला जातो. शहराची ओळख बनलेला वेरूळ-अजिंठा महोत्सवही अडगळीत पडला. त्यामुळे शहर नावालाच पर्यटनाची राजधानी बनले आहे..