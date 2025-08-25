छत्रपती संभाजीनगर

Bidkin Traffic : बिडकीन-चितेगाव महामार्गावर वाहतूक कोंडी, जड वाहनांमुळे प्रवाशांचा त्रास

Chitegaon Jam : बिडकीन–चितेगाव महामार्गावर जड वाहनांमुळे पुन्हा वाहतूक कोंडी; तीन तासांपेक्षा अधिक वेळ नागरिक रस्त्यावर अडकले, पोलिसांचा मागमूसही नाही.
Bidkin Traffic
Bidkin Traffic Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रविंद्र गायकवाड

बिडकीन : बिडकीन ते चितेगाव या प्रमुख महामार्गावर सोमवारी पुन्हा एकदा मोठी वाहतूक कोंडी झाली. तब्बल एक तासाहून अधिक काळ वाहनांची लांबलचक रांग लागल्याने प्रवाशांना, शालेय विद्यार्थ्यांना व व्यावसायिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. या कोंडीसाठी मुख्यत्वे जड वाहनांची बेफाम वाहतूक जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, सर्वात धक्कादायक म्हणजे घटनास्थळी महामार्ग वाहतूक पोलिसांचा पत्ताच लागला नाही.

Loading content, please wait...
Vehicle
Traffic
Traffic rules
traffice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com