Emotional Student Story:अश्रू आवरत तिने दिली बारावीची परीक्षा; वडिलांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कारानंतर गाठले परीक्षा केंद्र, कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर!

जळकोट (जि. लातूर): जीवनात काही संकटे अशी असतात की, त्यातून बाहेर पडावे कसे, असा प्रश्न असतो. परीक्षेतील प्रश्न अभ्यास करून सोडविता येतात; पण जीवनातील काही संकटरूपी प्रश्नांना उत्तरच नसते. असाच काहीसा सुन्न करणारा प्रकार शिवानी माधव देवकत्ते हिच्याबाबत घडला. वडिलांच्या निधनाचे दुःख असताना अश्रूंना आवर घालत तिने बारावीचा पेपर दिला. अंत्यविधी आटोपून शनिवारी (ता.२१) सकाळी अकराला केंद्रात जाऊन तिने गणिताचा पेपर सोडविला.

शहरातील संभाजीराव केंद्रे महाविद्यालयात शिवानी बारावी (विज्ञान) शाखेत शिक्षण घेत आहे. ती अभ्यासात हुशार असून घरची स्थिती नाजूक आहे. तिचे मूळगाव गुगदळ (ता.अहमदपूर) असून आई- वडील कामासाठी पुण्याला राहातात. आपल्या आजोबांच्या घरी राहून ती शिक्षण घेत होती. खासगी वाहनावर चालक म्हणून काम करणारे वडील आजारी पडले आणि उपचारादरम्यान २० फेब्रुवारीला त्यांचे निधन झाले. कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला.

पार्थिव गावाकडे आणल्यानंतर २१ फेब्रुवारीला सकाळी नऊला गुगदळ (ता.अहमदपूर) येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याच दिवशी सकाळी अकराला जळकोट येथील गुरुदत्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील केंदात तिचा गणिताचा पेपर होता. गावातील रहिवाशी व नातेवाइक प्रा. शरद सुरनर यांनी तिला धीर दिला. जिद्द पाहून तिला परीक्षा केंद्रापर्यंत आणले. तिच्या जिद्दीचे कौतुक केले जात आहे.

आम्हा भावंडासाठी आई-वडील पुणे येथे कष्टाची कामे करत होते. आम्ही उच्चशिक्षित व्हावे, स्वतःच्या पायावर उभा रहावे, अशी वडिलांची अपेक्षा होती. त्यांच्या शब्दाला जागत, अश्रूंना आवर घालत जिद्दीने गणिताचा पेपर दिला.- शिवानी माधव देवकत्ते, विद्यार्थिनी.