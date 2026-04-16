Train Stopped For Robbery Case : थरारक घटना! मानवत रोडवर सिग्नल यंत्रणा निकामी करून एक्स्प्रेस लुटली; महिला प्रवाशांचे दागिने लंपास

मानवत : मानवत रोड रेल्वे स्थानकाजवळ बुधवारी (ता. १५) मध्यरात्री धक्कादायक प्रकार (train robbery in India at night) घडला. चोरट्यांनी सिग्नल यंत्रणेत छेडछाड करून काकीनाडा–साईनगर एक्सप्रेस (१७२०६) जबरदस्तीने थांबवली आणि गाडीत प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांचे दागिने लुटून पसार झाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, काकीनाडा–साईनगर एक्सप्रेस ही परभणीकडे जात असताना मानवत रोड स्थानकावर तिला अधिकृत थांबा नाही. मात्र, अज्ञात चोरट्यांनी सिग्नल यंत्रणेत बिघाड केल्याने लाल सिग्नल लागला आणि गाडीला थांबावे लागले..गाडी थांबताच चोरट्यांनी संधी साधत जनरल व एस-४ डब्यात घुसून महिला प्रवाशांना लक्ष्य केले. त्यांनी दागिने हिसकावून घेतले आणि अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून पळ काढला. ही घटना इतक्या वेगाने घडली की रेल्वे सुरक्षा बलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच चोरटे फरार झाले..दरम्यान, सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याची माहिती मिळताच मानवत रोड स्थानकातील रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि यंत्रणा दुरुस्त केली. या संपूर्ण प्रकारामुळे एक्सप्रेस तब्बल ४० मिनिटे स्थानकावर खोळंबून राहिली..गुरुवारी (ता. १६) रेल्वे सुरक्षा बलाचे पोलीस उपनिरीक्षक दिलीप कांबळे तसेच जीआरपीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शैलेश जोगदंड यांनी घटनास्थळी भेट देत पंचनामा केला. तसेच तपासासाठी श्वान पथकाचीही मदत घेण्यात आली असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवरमानवत रोड रेल्वे स्थानक परिसरात अशा प्रकारच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. रेल्वे प्रवासी संघटनांनी येथे कायमस्वरूपी रेल्वे पोलीस चौकी सुरू करण्याची मागणी वारंवार केली असली तरी रेल्वे प्रशासनाकडून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.