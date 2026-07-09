Chhatrapati Sambhajinagar: सरकारी रुग्णालयात जखमींना 'टीटी'चं इंजेक्शन मिळेना, गरीब रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड

पैठण: जखमी रुग्णांसाठी अत्यावश्यक मानले जाणारे टिटॅनस टॉक्साईड (टीटी) इंजेक्शन पैठण येथील शासकीय रुग्णालयात तब्बल सहा महिन्यांपासून उपलब्ध नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. परिणामी अपघातग्रस्त, शेतकरी, मजूर तसेच विविध कारणांनी जखमी झालेल्या रुग्णांना उपचारासाठी खासगी मेडिकलमधून इंजेक्शन खरेदी करावे लागत आहे. शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत मूलभूत लस उपलब्ध नसल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..जखम झाल्यानंतर टिटॅनसचा संसर्ग टाळण्यासाठी टीटी इंजेक्शन देणे वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक असते. मात्र, तालुक्यातील प्रमुख रुग्णालयातच हे इंजेक्शन नसल्याने रुग्णांची मोठी गैरसोय होत आहे. मोफत उपचाराच्या अपेक्षेने येणाऱ्या गरीब रुग्णांना औषधांऐवजी थेट बाहेरून इंजेक्शन आणण्याचा सल्ला दिला जात आहे. उपलब्ध असलेला अत्यल्प साठा केवळ गर्भवती महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याने इतर रुग्णांना खासगी मेडिकलवर अवलंबून राहावे लागत आहे. ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांना हा अतिरिक्त खर्च परवडणारा नसल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडत आहे. जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने या लसीचा वेळेवर पुरवठा का केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..Koyna Chandoli Radhanagari Kalammawadi Dam Water : कोयना, चांदोली, राधानगरी, काळम्मावाडी धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ, जाणून घ्या स्थिती.शासकीय रुग्णालयात 'टीटी' सारखे अत्यावश्यक इंजेक्शन सहा महिने उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब आहे. अपघातग्रस्त रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करायला लावणे म्हणजे त्यांच्यावर आर्थिक भार टाकण्यासारखे आहे. आरोग्य विभागाने तातडीने दखल घेऊन 'टीटी'चा नियमित पुरवठा सुरू करावा आणि भविष्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.- पवन लोहिया,सचिव, रोटरी क्लब, पैठण.रुग्णालयांना लसींचा पुरवठा जिल्हा आरोग्य अधिकारी व सिव्हिल सर्जन कार्यालयामार्फत होतो. शासनाने आता 'डीटी व्हॅक्सिन' सुरू केल्याने टीटीचा पुरवठा मर्यादित प्रमाणात होत आहे. उपलब्ध साठा गर्भवतींसाठी राखीव असून, अधिक पुरवठ्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे.- डॉ. गौतम सव्वाशे,प्रपाठक, शासकीय रुग्णालय, पैठण.Eknath Shinde Sharad Pawar : आजारी उपमुख्यमंत्री शिंदे तातडीने विधानभवनात, शरद पवारांचे केलं स्वागत; दाढीवर हात फिरवत मिलिंद नार्वेकरांसोबत मिळवला हात, नेमकं काय घडलं.'कोल्ड चेन'मुळे लसीला प्राधान्यटीटी इंजेक्शनची परिणामकारकता टिकवण्यासाठी ते योग्य तापमानात (कोल्ड चेन) साठवणे आवश्यक असते. खासगी दुकानांपेक्षा शासकीय रुग्णालयात ही साठवणूक अधिक सुरक्षित मानली जाते, म्हणून नागरिक शासकीय लसीला प्राधान्य देतात. मात्र, तिथेच तुटवडा असल्याने रुग्णांमध्ये आरोग्य विभागाविरोधात नाराजी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.