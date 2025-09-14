छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: डोळे तपासणीसाठी शाळेतून गेलेले दोन भाऊ दोन दिवसांपासून बेपत्ता; गंगापूर तालुक्यात खळबळ

Missing Brothers : गंगापूर तालुक्यातील पेंढापूर गावचे दोन सख्खे भाऊ, कृष्णा (१५) आणि यश (१३) जाधव, शाळेतून डोळे तपासणीसाठी गेल्यानंतर बेपत्ता झाले आहेत. दोन दिवस उलटूनही त्यांचा मागोवा लागलेला नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
कायगाव, (ता. गंगापूर) : डोळे तपासण्यासाठी शाळेतून गेलेल्या दोन सख्खे भाऊ दोन दिवसांपासून बेपत्ता झाले आहेत. गंगापूर तालुक्यातील ढोरेगाव येथील शाळेतून ते दोघे निघून गेले होते.

