छत्रपती संभाजीनगर

Eknath Shinde: ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी शिंदे गटात प्रवेश केला? नेमकं काय घडलं?

Uddhav Thackeray attacks Shinde government over British PM Mumbai visit and farmers relief package | ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या स्वागतावरून शिंदे गटाला टोला; ठाकरे यांची कर्जमाफीची मागणी
eknath shinde

eknath shinde

Esakal

Sandip Kapde
Updated on

अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हंबरडा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतून हजारो शेतकरी आणि शिवसैनिक सहभागी झाले. भगवे ध्वज, फलक आणि ट्रॅक्टरांच्या मिरवणुकीने रस्ते व्यापले. गुलमंडी चौकात समारोप होत असताना उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडल्या आणि महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Eknath Shinde

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com