Eknath Shinde: ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी शिंदे गटात प्रवेश केला? नेमकं काय घडलं?

अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हंबरडा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतून हजारो शेतकरी आणि शिवसैनिक सहभागी झाले. भगवे ध्वज, फलक आणि ट्रॅक्टरांच्या मिरवणुकीने रस्ते व्यापले. गुलमंडी चौकात समारोप होत असताना उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडल्या आणि महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली..कर्जमुक्तीची मागणीमोर्चात उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची तातडीची मदत आणि कर्जमुक्तीची मागणी केली. "जमिनी खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या ३ लाख रुपयांच्या पॅकेजपैकी किमान १ लाख रुपये दिवाळीपूर्वी अकाऊंटमध्ये जमा करा," असे आव्हान देत ते म्हणाले. सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजला "फसवे" संबोधत ठाकरे म्हणाले, "मनरेगासारख्या योजना जोडून साडेतीन लाखांचा आकडा कसा काढला? हे दाखवा..आम्ही एनडीआरएफ निकषांनुसार पॅकेज दिले होते, पण तुमचे फसवे आहे. शेतकऱ्यांना पैसे का देत नाही? पैशाची कमतरता असेल तर पीएम केअर फंडातून आणा.".Uddhav Thackeray : सत्ताधाऱ्यांना माध्यमांनी प्रश्न विचारावेत, उद्धव ठाकरे यांची अपेक्षा; भाजपला सोडले की हिंदुत्व जाते का?.एकनाथ शिंदे गटावर सणसणीत टोलेमोर्चानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे गटावर सणसणीत टोले लगावले. "शेतकरी संकटात असताना शिंदे आणि त्यांच्या मंत्र्यांना प्रसिद्धीचे वेड लागले आहे. जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करता, पण शेतकऱ्यांना का नाही? पॅकेज दिले म्हणून आमदार स्तुती करतात, पण शेतकरी का करत नाहीत?" असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी मुंबईतील ब्रिटिश पंतप्रधानांच्या स्वागतावरून शिंदे गटाला चांगलेच झोडपले..बीकेसीला ब्रिटनचे पंतप्रधान आले म्हणून"मुंबईत बीकेसीला ब्रिटनचे पंतप्रधान आले म्हणून शिंदे गटाने प्रचंड जाहिरात केली. शहरभर होर्डिंग्ज आणि बॅनर्स लावले. मुंबई बरबटून टाकली. जणू ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी शिंदे गटात प्रवेश केला की काय? ते बॅनर पाहता असे वाटते की ते स्वागत नव्हे, तर पक्षात सामील होण्याची घोषणा आहे!" असे ठाकरे म्हणाले..कर्जमाफी करा"शेतकऱ्यांची मतं हवी असतील तर कर्जमाफी करा. नाहीतर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरवू," असा इशाराही त्यांनी दिला. मोर्चात युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत, चंद्रकांत खैरे आणि अंबादास दानवे यांसह मोठ्या नेत्यांचा सहभाग होता..Uddhav Thackeray : छोटा राजनच्या धाकट्या भावाचा ठाकरे सेनेत शेकडो कार्यकर्त्यांसह प्रवेश; उद्धव ठाकरेंनी शिवबंधन बांधून केले स्वागत.