Udgir Crime : पोटच्या गोळ्यानेच जन्मदात्या आईचा घेतला जीव; केस धरून जमिनीवर आपटले डोके, दारूसाठी पैसे न दिल्याने केली हत्या

उदगीर : व्यसनाधीन झालेल्या पोटच्या गोळ्यानेच जन्मदात्या आईचा जीव घेतल्याची हृदयद्रावक घटना उदगीर (Udgir Crime Case) तालुक्यातील करखेली येथे मंगळवारी (ता. २७) सकाळी घडली. दारू पिण्यासाठी पैसे दिले नाही, या क्षुल्लक कारणावरून मुलाने ६५ वर्षीय आईचे केस धरून जमिनीवर डोके आपटले. गंभीर जखमी आईचा जागीच मृत्यू झाला. .याबाबत उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात (Police) बुधवारी (ता. २८) सायंकाळी खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. सैलानी बक्षुद्दीन मुंजेवार (वय ४५) याला दारूचे व्यसन जडले होते. मंगळवारी सकाळी त्याने आई यासीनबी बक्षुद्दीन मुंजेवार (वय ६५) यांच्याकडे दारू पिण्यासाठी पैशांची मागणी केली. मात्र, आईने पैसे देण्यास नकार दिला..Koyna Dam : कोयना जलाशयात पहिल्यांदाच आढळला 10 फुटी दुर्मिळ अजगर; वासोटा किल्ल्यासमोरच अजगर आढळल्याने पर्यटकांत उडाली खळबळ.याच रागातून सैलानीने आईला बेदम मारहाण करण्यास सुरवात केली. मुलाने रागाच्या भरात आईच्या पोटात लाथा मारल्या आणि त्यानंतर तिचे केस धरून डोके जमिनीवर जोरात आपटले. यामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या यासीनबी यांचा जागीच मृत्यू झाला. घरातील अंगणातच रक्ताच्या थारोळ्यात वृद्ध मातेचा मृत्यू झाला..उदगीर रुग्णालयात शवविच्छेदन करून अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याबाबत उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात वडील बक्षुद्दीन मोहदीनसाब मुंजेवार (वय ६९) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मुलाविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.