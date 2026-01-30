छत्रपती संभाजीनगर

Udgir Crime : पोटच्या गोळ्यानेच जन्मदात्या आईचा घेतला जीव; केस धरून जमिनीवर आपटले डोके, दारूसाठी पैसे न दिल्याने केली हत्या

Alcohol Addiction Leading to Violent Crime in Maharashtra : उदगीर तालुक्यात दारूच्या व्यसनातून मुलाने पैशांसाठी आईवर हल्ला केला. गंभीर जखमी झालेल्या ६५ वर्षीय आईचा जागीच मृत्यू झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
उदगीर : व्यसनाधीन झालेल्या पोटच्या गोळ्यानेच जन्मदात्या आईचा जीव घेतल्याची हृदयद्रावक घटना उदगीर (Udgir Crime Case) तालुक्यातील करखेली येथे मंगळवारी (ता. २७) सकाळी घडली. दारू पिण्यासाठी पैसे दिले नाही, या क्षुल्लक कारणावरून मुलाने ६५ वर्षीय आईचे केस धरून जमिनीवर डोके आपटले. गंभीर जखमी आईचा जागीच मृत्यू झाला.

