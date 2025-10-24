छत्रपती संभाजीनगर

Unseasonal Rain : शेतकरी संकटात..! अंबडमध्ये अवकाळी पावसाचा तडाखा आणि वेचणीसाठी मजूर मिळेना, दुहेरी पेच

Cotton and Soybean Crops Heavily Damaged : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात परतीच्या आणि अवकाळी पावसाने कपाशीच्या वाती केल्या, सोयाबीनची माती केली; यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले असून मजुरांचीही टंचाई आहे.
Unseasonal Rains Destroy Cotton and Soybean Crops in Ambad, Pushing Farmers into Financial Crisis

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यात अतिवृष्टी पाठोपाठ परतीचा पाऊस पाठ सोडायला तयार नाही. सध्या हिवाळा आहे की, पावसाळा हेच कळायला तयार नाही. निसर्गाचे दुष्ट चक्र उलटे फिरायाला लागले आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे होत्याचे नव्हते होत चालले आहे.

