Unseasonal Rain : शेतकरी संकटात..! अंबडमध्ये अवकाळी पावसाचा तडाखा आणि वेचणीसाठी मजूर मिळेना, दुहेरी पेच

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यात अतिवृष्टी पाठोपाठ परतीचा पाऊस पाठ सोडायला तयार नाही. सध्या हिवाळा आहे की, पावसाळा हेच कळायला तयार नाही. निसर्गाचे दुष्ट चक्र उलटे फिरायाला लागले आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे होत्याचे नव्हते होत चालले आहे..परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने शेतकऱ्याच्या शेतात फुटलेला कापूस व वेचणीला आलेल्या कापसाच्या वाती झाल्या आहेत. तर दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या शेतात उभे असलेले व सोंगणी केलेल्या सोयाबीनची अक्षरशः माती झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात काहीच न पडल्याने शेवटी निराशा आली आहे. केलेला खर्च वसूल होत नसल्याने शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे..कापूस वेचणीसाठी व सोयाबीन काढणीसाठी मिळेना मजूर: शेतात कापसाची बोंड फुटली आहे. यामुळे शेतशिवार पांढरे शुभ्र झाले आहे. शेतकऱ्यांचा कापूस वेचणीला आला आहे.मात्र महिला मजुरांची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्याने कापसाची वेचणी करता येत नसल्याने वेचणी अभावी कापसाच्या वाती होऊन नासाडी होत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या शेतात उभे असलेले व सोंगणी केलेले सोयाबीनची गंजी शेतात पावसाने भिजून त्याची माती झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्याच्या तोंडी आलेला घास अखेर नैसर्गीक आपत्तीने हिरावून घेतल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा अर्थिक अडचणीत सापडला आहे..लाल्या रोगाचे संकट तर पावसामुळे कापसाची मोठी नासाडीअंबड तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्याने निसर्गाने सर्व काही हिरावून घेतले आहे.दिवाळीत पाऊस पडण्याची हि पहिलीच वेळ आहे. निसर्गाचा समतोल ढासळत चालला आहे.यामुळे पावसात भिजलेल्या कापसाची वेचणी अभावी नासाडी झाली आहे. याचबरोबर लाल्या रोगाचे सावट पसरल्याने एकाच वेचणीत कपाशीचा खराटा होणार आहे. त्यातच बाजारात योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्याची चहोबाजूने कोंडी झाली आहे.संदीपान मुंजाळ कापूस उत्पादक शेतकरी मार्डी.शेतीच्या कामासाठी मजुरांची जाणवते तीव्र टंचाईशेतकऱ्याला शेती करणे दिवसेंदिवस परवडेनाशी झाली आहे. शेतीच्या मशागती पिकांची काढणी, सोंगणी व मळणी करण्यासाठीं तसेच कापूस वेचणीसाठी वेळेत मजूर मिळत नसल्याने तीव्र टंचाई जाणवत आहे. यामुळे शेती करावी तरी कशी हेच कळायला तयार नाही.यामुळे शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे.भागवतराव जऱ्हाड शेतीनिष्ठ शेतकरी काटखेडा.जास्तीची मजुरी देऊन मजूर मिळेनाशेतीच्या मशागतीसाठी व कापूस वेचणी व सोयाबीनची काढणी करण्यासाठी जास्तीची मजुरी देऊन हि मजूर मिळत नाही.परराज्यातील रोजगाराच्या शोधात आलेल्या मजुरावर शेतीच्या कामाची पुर्ण भिस्त अवलंबून आहे. याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.किसनराव भवर शेतकरी झिरपी.