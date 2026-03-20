Dharashiv News: मराठवाड्यात अवकाळी पावसाचा तडाखा; शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

धाराशिव: मराठवाड्यात गेल्या दोन दिवसांपासून अवकाळी पाऊस, गारपीट होत असून गुरुवारीही (ता. १९) धाराशिव, बीड, परभणी, जालना जिल्ह्यांच्या काही भागात सरी कोसळल्या. धाराशिव जिल्ह्यात दुपारनंतर बहुतांश भागांत ढगांच्या गडगडाटासह जोरदार पाऊस झाला. वाशी तालुक्यात विजोरा परिसरात गारपीट झाली. पावसामुळे काढणीला आलेल्या, काढून ठेवलेल्या रब्बी पिकांसह फळबागांना फटका बसत आहे..धाराशिव तालुक्यातील येडशी, तडवळे, तेरसह इतर गावांत जोरदार सरी कोसळल्या. कळंब तालुक्यातही पावसाने गहू, ज्वारी व हरभरा पिकांसह आंबा बागांना फटका बसण्याची भीती आहे. तुळजापूर तालुक्यालाही पावसाने झोडपून काढले. भूम, परंडा तालुक्यात मध्यम पाऊस झाला. लोहारा तालुक्यांत तासभर जोरदार सरी कोसळल्या. उमरगा तालुक्यात हलका पाऊस झाला. .जालना शहरासह घनसावंगी, बदनापूर, अंबड, मंठा, भोकरदन, जाफराबाद तालुक्यांच्या काही भागात पाऊस झाला.बीड तालुक्यातील लिंबागणेश, वाणगाव परिसरात अवकाळी पाऊस, गारपीट झाली. टाकरवण (ता. माजलगाव) परिसरात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस झाला. .परभणी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रात्री विजांच्या कडकडाटासह पावसाने हजेरी लावली. अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाल्याने ऐन सणासुदीत नागरीकांच्या उत्साहावर विरजण पडले. नांदेडच्या काही भागातही सरी कोसळल्या..पिके, बागांना फटकासध्या ज्वारी, हरभरा आणि गव्हाची काढणी सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पिके कापून खळ्यावर किंवा शेतात ढीग लावून ठेवली आहेत. पावसामुळे पिके झाकण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ होत आहे. आंब्याचा मोहोर आणि कैऱ्या गळतीची भीती निर्माण झाली आहे. द्राक्ष बागायतदारांतही पावसाने अस्वस्थता निर्माण केली आहे. अनेक ठिकाणी ज्वारीचा कडबा, कापलेला हरभरा भिजल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे.