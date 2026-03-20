Dharashiv News: मराठवाड्यात अवकाळी पावसाचा तडाखा; शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

Unseasonal Rain Hits Marathwada Region: मराठवाडा मध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. रब्बी पिके, फळबागा आणि द्राक्ष बागायतदारांमध्ये चिंता वाढली असून आर्थिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
धाराशिव: मराठवाड्यात गेल्या दोन दिवसांपासून अवकाळी पाऊस, गारपीट होत असून गुरुवारीही (ता. १९) धाराशिव, बीड, परभणी, जालना जिल्ह्यांच्या काही भागात सरी कोसळल्या. धाराशिव जिल्ह्यात दुपारनंतर बहुतांश भागांत ढगांच्या गडगडाटासह जोरदार पाऊस झाला. वाशी तालुक्यात विजोरा परिसरात गारपीट झाली. पावसामुळे काढणीला आलेल्या, काढून ठेवलेल्या रब्बी पिकांसह फळबागांना फटका बसत आहे.

