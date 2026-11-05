वडवणी तालुक्यातील सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावणार; अप्पर कुंडलिका प्रकल्पाच्या पाण्याच्या फेरनियोजनासाठी अभ्यासपूर्ण आराखड्याचे निर्देश

अप्पर कुंडलिका प्रकल्पाच्या फेरनियोजनाचे
मंत्री संजय राठोड यांचे निर्देश; सिंचनाचा मार्ग मोकळा
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. ५ ः जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील अप्पर (ऊर्ध्व) कुंडलिका प्रकल्प परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाची प्रलंबित मागणी अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. अप्पर कुंडलिका प्रकल्पाचे पाणी अस्तित्वात असलेल्या तलावांमध्ये साठवून त्याद्वारे सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देता येईल का, याची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत. उपलब्ध जलस्रोत आणि सिंचनाची गरज यांचा सखोल विचार करून तत्काळ अभ्यासपूर्ण आराखडा तयार करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
वडवणी तालुक्यातील अप्पर कुंडलिका प्रकल्प, सोन्नाखोटा डावा कालव्याचे अपूर्ण काम आणि परिसरातील सिंचन प्रश्नांवर मंत्रालयात मंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत बिचकुलदरा तांडा, सरकारखोरी तांडा आणि चौफाळदरा तांडा परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जलसंपदा अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
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नवीन तलावांना मंजुरी अन् जुन्यांच्या दुरुस्तीचे आदेश
सोन्नाखोटा डावा कालव्याचे अपूर्ण काम तत्काळ मार्गी लावण्यासोबतच, परिसरातील पाझर तलावांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मंत्री राठोड यांनी दिले आहेत. तसेच, सिंचन लाभक्षेत्र वाढवण्यासाठी नवीन जलसंधारण तलाव मंजूर करण्याच्या प्रस्तावावरही या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. यामुळे वडवणी तालुक्यातील सिंचनाचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.