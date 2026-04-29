Chhatrapati Sambhajinagar: वाढत्या तापमानात कूलर बाजार ‘हॉट’; विक्रेत्यांना दिलासा, उन्हाचा तडाखा वाढताच मागणीत उसळी

छत्रपती संभाजीनगर: मागील काही दिवसांपासून तापमान चाळिशीपुढे आहे. त्यामुळे शहरातील डेझर्ट कूलर उद्योगाला चांगले दिवस आले. विक्री वाढली आहे.शहरातून पुणे, धुळे, अमरावती, मालेगाव, परभणी, लातूर, मुदखेड, हडपसर, बारामती, मुंब्रा, अंधेरी, ठाणे, वाघोली, जामखेड आदी ठिकाणी तीन कोटी रुपयांच्या कूलरची निर्यात झाली. .मार्च ते मे हा कालावधी या उद्योगासाठी सुवर्णसंधी मानला जातो. मात्र, यंदा मार्चच्या शेवटी आणि एप्रिलच्या सुरवातीला झालेल्या अवकाळी पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला होता..कधी उकाडा तर कधी थंड हवामान अशा बदलत्या वातावरणामुळे ग्राहकांनी कूलर खरेदीकडे पाठ फिरवली होती. त्यामुळे कूलरचा बाजार थंड झाला होता. पण, आता तापमान वाढताच मागणीने उसळी घेतली..दर असे२ फूट कूलर२,२००अडीच फूट कूलर३,०००३ फूट कूलर३,३००."यंदा सुरवातीला मागणी कमी होती. पण, आता उन्हाचा तडाखा वाढल्याने विक्रीत वाढ होत आहे. बाहेरच्या जिल्ह्यांतूनही नवीन ऑर्डर येऊ लागल्या आहेत. पुढील आठवड्यात विक्री आणखी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे."- राहील खान,डेझर्ट कूलर उत्पादक व होलसेल विक्रेते.काय काळजी घ्यावी?कूलरला योग्य आर्थिंग असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, अन्यथा विजेचा धक्का बसण्याची शक्यता असते.कूलरसाठी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी), अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) वीज प्रवाहाचा वापर करा.मोटारमध्ये शॉर्टसर्किट झाले, लोड वाढला, तर वीज प्रवाह बंद करतो.बाॅडीमध्ये करंट उतरला (उदा. वायर तुटून बॉडीला लागली) आणि पाण्यामुळे शॉक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर ईएलसीबी तत्काळ वीज बंद करतो.पाणी भरताना प्लग काढून टाका.कूलर लहान मुलांच्या दूर ठेवा.