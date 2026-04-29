Chhatrapati Sambhajinagar: सांगा, मुलांवर स्वच्छतेचे काय संस्कार होणार?; विभागीय शिक्षण मंडळाच्या परिसरात कचऱ्याचे ढीग, भंगार साहित्यांचाही खच

उस्मानपुरा: स्वच्छता राखणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने शाळांमध्ये मुलांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून दिले जाते. कुटुंब आणि शाळांमधून त्यांच्यावर तसे संस्कार होणे अपेक्षित आहे. पण, येथील विभागीय शिक्षण मंडळालाच याचा विसर पडला. मंडळ कार्यालयाच्या आवारात भंगार आणि कचऱ्याचे ढीग साचले. वाहनतळाची जागा तर उकिरडा झाली. त्यामुळे येथील स्वच्छतेची 'पडताळणी' कधी होणार आणि शिस्तीची 'छडी' कोण उगारणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..या इमारतीभोवती पत्र्याच्या पेट्यांचे ढीग साचले असून, त्यातील अनेक पेट्या गंजल्या आहेत. सर्वत्र कचरा आणि घाण पसरलेली आहे. मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली आणि परभणी या पाच जिल्ह्यांमधील हजारो शिक्षक, विद्यार्थी आणि संस्थाचालक विविध शैक्षणिक कामकाजासाठी या कार्यालयात येतात..मात्र, त्यांच्यासाठी येथे साधी वेटिंग रूमही नाही. पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची सोय नाही. महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष किंवा फीडिंग रूम आवश्यक असताना तीही उपलब्ध नाही. जी यंत्रणा विद्यार्थी, शिक्षक आणि संस्थाचालक यांच्या माध्यमातून चालते, त्यांनाच येथे बसायला जागा मिळत नाही. वाहनतळ तर उकिरडा आणि भंगाराने व्यापलेला आहे..त्यामुळे परजिल्ह्यातून येणाऱ्यांना वाहन कुठे उभे करावे, असा प्रश्न पडतो. 'नो पार्किंग झोन'मध्ये वाहन उभे केले तर महापालिकेचे पथक ते उचलून नेण्याची भीती आहे. त्यामुळे वाहन कुठे लावावे, असा प्रश्न अभ्यागतांना पडलेला आहे..अधिकाऱ्यांचे कक्ष गारेगारया इमारतीत अभ्यागतांसाठी कोणत्याही सुविधा नाहीत. मात्र, अधिकाऱ्यांचे कक्ष स्वच्छ, नीटनेटके आणि वातानुकूलित आहेत. त्यांना भेटायला येणाऱ्यांना जागा मिळेल तिथे उभे राहून प्रतीक्षा करावी लागते. उष्णतेमुळे त्यांचे हाल होत आहेत.