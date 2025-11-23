Vaijapur Bike Accident: दुचाकींच्या धडकेत दोन जणांचा मृत्यू; वैजापूरच्या चोरवाघलगावजवळ अपघात

वैजापूर : दुचाकींच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात दोघे ठार, तर दोन जण जखमी झाले. हा अपघात वैजापूर-गंगापूर मार्गावरील चोरवाघलगाव शिवारात शनिवारी (ता. २२) सकाळी अकराला घडला..नानासाहेब रामचंद्र विखे (वय ६२, रा. भगूर) आणि ऋषिकेश शिवाजी मिरगे (वय २२, रा. जातेगाव) अशी मृतांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नानासाहेब विखे आणि राजेंद्र बाबूराव चव्हाण (रा. भगूर) हे दोघे दुचाकीने (एमएच २० बीझेड २०६७) वैजापूरकडे येत होते..तर जातेगावचे ऋषिकेश शिवाजी मिरगे व सागर काळे दुसऱ्या दुचाकीवरून जात होते. या दोन्ही दुचाकींची चोरवाघलगाव शिवारातील जिनिंगसमोर समोरासमोर एकमेकांशी धडक झाली. यात दोघे दुचाकीचालक विखे व मिरगे यांना गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला; तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले..परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ या सर्वांना उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकारी यांनी तपासून नानासाहेब विखे व ऋषिकेश मिरगे यांना मृत घोषित केले. अपघातात जखमी असलेल्या राजेंद्र चव्हाण व सागर काळे यांच्यावर प्रथमोपचार करून त्यांना छत्रपती संभाजीनगरच्या खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे..Nagpur Accident: बुधवार ठरला अपघात वार; सहा जणांचा मृत्यू, खासगी बस, कारच्या धडकेत तिघे ठार,मोटरसायकलही आदळली ट्रकवर.या प्रकरणी विरगाव पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली आहे. दरम्यान, नानासाहेब विखे यांचा पुतण्या सतीश विखे यांचे दोन महिन्यांपूर्वी निधन झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.