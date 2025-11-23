Illegal Sand Transport: वाळूच्या अवैध वाहतुकीमुळे अपघातात युवकाचा मृत्यू

वैजापूर : तालुक्यातील डागपिंपळगाव येथे वाळू वाहतूक करणाऱ्या टिप्परने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने तीन जण गंभीर जखमी झाले होते. यातील गणेश सोमनाथ माळी (रा. डागपिंपळगाव) या तरुणाचा उपचारादरम्यान शुक्रवारी (ता. २१) सायंकाळी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात मृत्यू झाला..गुरुवारी (ता. २०) दुपारी गणेश माळी (वय १७), सिद्धार्थ महांकाळे आणि बाळू अंकुश निकम दुचाकीवरून (एमएच १७ एक्यू २२९४) डागपिंपळगावकडे येत होते. यावेळी सुंदर राशिनकर यांच्या घराजवळ पाठीमागून येणाऱ्या टिप्परने त्यांना धडक दिली. .या अपघातात तिघेही गंभीर जखमी झाले होते. गणेशच्या दोन्ही पायांना गंभीर मार लागला आणि तो जागेवर बेशुद्ध झाला. अपघातानंतर टिप्परचालक वाहन सोडून फरार झाला..या अपघाताप्रकरणी गणेशचा भाऊ सुनील माळी याने शनिवारी वीरगाव पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. या मृत्यूस वीरगाव पोलिसांच्या आशीर्वादाने सुरू असलेली वाळूची अवैध वाहतूक जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप मृताच्या कुटुंबीयांनी केला आहे..Nagpur Accident: बुधवार ठरला अपघात वार; सहा जणांचा मृत्यू, खासगी बस, कारच्या धडकेत तिघे ठार,मोटरसायकलही आदळली ट्रकवर.दरम्यान, तालुक्यातील बहुतांश वाळूपट्ट्यांतून (बाभूळगाव गंगा, भालगाव, नागमठाण) वीरगाव पोलिस आणि महसूल प्रशासनाच्या आर्थिक व्यवहारामुळे वाळूचा उपसा रात्रंदिवस मोठ्या प्रमाणात सुरू असतो, असा आरोपही होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.