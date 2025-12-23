छत्रपती संभाजीनगर

Car Accident: कारची ट्रॉलीला धडक, युवकाचा मृत्यू; तिघे गंभीर, वैजापूर-खंडाळा रस्त्यावर भीषण अपघात

Vaijapur Road Accident: वैजापूर-खंडाळा रस्त्यावर झालेल्या भीषण अपघातात २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. उसाच्या ट्रॉलीला कारची जोरदार धडक बसल्याने तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत.
Car Accident

Car Accident

सकाळ वृत्तसेवा
वैजापूर : वैजापूर-खंडाळा रस्त्यावर रविवारी (ता. २१) रात्री उसाच्या ट्रॉलीला कारची जोरात धडक बसून २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. तर इतर तिघे जखमी झाले आहेत. त्यापैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविले आहे.

Vaijapur
police
accident
car
road accident
Police Inquiry

