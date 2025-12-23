Car Accident: कारची ट्रॉलीला धडक, युवकाचा मृत्यू; तिघे गंभीर, वैजापूर-खंडाळा रस्त्यावर भीषण अपघात

वैजापूर : वैजापूर-खंडाळा रस्त्यावर रविवारी (ता. २१) रात्री उसाच्या ट्रॉलीला कारची जोरात धडक बसून २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. तर इतर तिघे जखमी झाले आहेत. त्यापैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविले आहे..ऋषिकेश राजू सोळसे (वय २२) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. सिद्धार्थ सोळसे, कृष्णा कटारे व आदित्य थोरात (सर्व रा. लोणी बुद्रुक) अशी जखमींची नावे आहेत. रविवारी रात्री हे चार मित्र स्विफ्ट कारने (क्र. एमएच ०१ एके २६२२) आपल्या घराकडे जात होते..रोटेगाव रेल्वे पुलाच्या पुढे गेल्यानंतर समोर असलेल्या ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॉलीला कारची पाठीमागून जोरदार धडक बसली. या धडकेत कारचा चक्काचूर झाला असून चौघेही तरुण गंभीर जखमी झाले..Phulambri Accident : भावाला नव्हे तर बहिणीलाही मृत्यूने गाठले..! निशाची मृत्यूशी झुंज अयशस्वी.परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना शहरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू असताना रात्री उशिरा ऋषिकेश सोळसे याचा मृत्यू झाला. सोमवारी सकाळी हवालदार किसन गवळी यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. वैजापूर उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन केल्यानंतर ऋषिकेशचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. याप्रकरणी वैजापूर पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.