Chhatrapati Sambhajinagar: ज्ञानमंदिराच्या वाटेवर कडेवरच्या कसरती!; वरद विद्या मंदिरकडे जाणारा रस्ता खड्डे, चिखलाने माखल्याने पालक त्रस्त

छत्रपती संभाजीनगर: खड्ड्यांत साचलेले पाणी आणि त्यातून झालेला चिखल...चिमुकल्याला शाळेत पोचविण्यासाठी त्याला कडेवर घेऊन कसरत करत जाणारे पालक...चिखल-पाणी अंगावर उडू नये, गणवेश खराब होऊ नये म्हणून काळजी घेणारे विद्यार्थी... हे चित्र कुठल्या ग्रामीण भागातील नाही, तर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या आपल्या शहरातील आणि तेही सिडको एन-२ सारख्या उच्चभ्रू वस्तीतील आहे!.सिडको एन-२ येथील वरद शाळेकडे जाणारा रस्ता सिमेंट काँक्रीटचा तयार करण्यात आला असला, तरी पाण्याचा निचरा होत नसल्याने संपूर्ण रस्ता चिखलमय झाला आहे. दररोज सकाळी शाळेत जाताना बालवाडी आणि पहिलीतील चिमुकल्यांना पालकांना अक्षरशः उचलून चिखलातून न्यावे लागत आहे. अनेक विद्यार्थी बूट, मोजे आणि शाळेचा गणवेश खराब होऊ नये म्हणून पँट वर धरून सावधपणे वाट काढताना दिसतात..Chhatrapati Sambhajinagar: चिखलफेक करीत जीव मुठीत धरून ये-जा करण्याची वेळ!.पावसाळ्यात ही समस्या अधिक गंभीर बनत असून, एखादा विद्यार्थी घसरून दुखापत होण्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे. शाळेकडे जाणाऱ्या मार्गावर पाणी तुंबणे आणि चिखल साचणे ही समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी महापालिकेने उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे पालकांनी ‘सकाळ’ला सांगितले..Vidarbha Rain: विदर्भात पावसाला मोठा ब्रेक! ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता; हवामान तज्ज्ञांचा अंदाज."रस्त्यावर पाणी साचू नये, तो रहदारीसाठी सुरक्षित व्हावा. विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करताना त्रास होणार नाही, यासाठी महापालिकेने तातडीने उपाययोजना कराव्यात."- रमेश अवचार, संस्थाचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.