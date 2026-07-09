छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: ज्ञानमंदिराच्या वाटेवर कडेवरच्या कसरती!; वरद विद्या मंदिरकडे जाणारा रस्ता खड्डे, चिखलाने माखल्याने पालक त्रस्त

Muddy Road Creates Problems for School Students: छत्रपती संभाजीनगरातील वरद विद्या मंदिराकडे जाणारा रस्ता चिखल आणि पाण्यामुळे धोकादायक बनला आहे
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

प्रशांत पाटील
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छत्रपती संभाजीनगर: खड्ड्यांत साचलेले पाणी आणि त्यातून झालेला चिखल...चिमुकल्याला शाळेत पोचविण्यासाठी त्याला कडेवर घेऊन कसरत करत जाणारे पालक...चिखल-पाणी अंगावर उडू नये, गणवेश खराब होऊ नये म्हणून काळजी घेणारे विद्यार्थी... हे चित्र कुठल्या ग्रामीण भागातील नाही, तर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या आपल्या शहरातील आणि तेही सिडको एन-२ सारख्या उच्चभ्रू वस्तीतील आहे!

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Road conditions and repairs