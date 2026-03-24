Chhatrapati Sambhajinagar: वरूड काजीत सोलर गोडाऊनला आग; महागड्या उपकरणांसह तीस लाखांचे साहित्य खाक

करमाड: छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील वरूड काजी (रामपूर शिवार) येथे रविवारी (ता. २२) मध्यरात्री सोलर उपकरणांच्या गोडाऊनला भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत अंदाजे २५ ते ३० लाख रुपयांचे साहित्य जळून भस्मसात झाले असून सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..साजिद पठाण यांच्या मालकीच्या जागेवर असलेल्या 'एव्हीआय रेनेवेबल एनर्जी' कंपनीचे हे गोडाऊन होते. घटनेची माहिती मिळताच चिकलठाणा पोलिसांनी अग्निशमन दलाला पाचारण केले. दोन बंबांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले..या आगीत सोलर पॅनलसह इतर महागड्या उपकरणांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पोलीस उपनिरीक्षक दीपक पारधे आणि त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. रात्रीचे वेळ असल्याने या घटनेत जीवितहानी टळली आहे..आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नसून चिकलठाणा पोलीस अधिक तपास करत आहेत..खंडाळ्यात शॉर्ट सर्किटने घर जळून खाकखंडाळा येथील तेलीगल्ली परिसरात सोमवारी (ता. २३) दुपारी १२ च्या सुमारास शॉर्ट सर्किटने आग लागून वाहनचालक योगेश गिरी यांचे सुमारे एक लाख रुपयांचे नुकसान झाले. विजेच्या वायरमध्ये घर्षण होऊन लागलेल्या या आगीने क्षणार्धात रौद्ररूप धारण केले. यात धान्य, कपडे, भांडी, टीव्ही आणि घरावरील पत्रे यांसह संपूर्ण संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. तरुणांनी प्रसंगावधान राखून बोअरवेल आणि पाण्याच्या टाक्यांच्या साहाय्याने तासाभरानंतर आग आटोक्यात आणली. घटनेची माहिती मिळताच तलाठी राठोड यांनी भेट देऊन पंचनामा केला. पीडित कुटुंबाला शासनाकडून सर्वतोपरी मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.