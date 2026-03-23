Chhatrapati Sambhajinagar: मिरची, अद्रक, लसणाला भाववाढीची फोडणी; लिंबू ५० रुपयांनी स्वस्त; टोमॅटो, बटाटे, कोबी, काकडीचे दर स्थिर.

छत्रपती संभाजीनगर: वाढत्या उन्हाबरोबरच भाजीपाला बाजारात मिरची, अद्रक व लसणाला भाववाढीची फोडणी मिळाली आहे. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मिरची व अद्रकच्या भावात २० रुपयांची वाढ होऊन प्रतिकिलो १०० रुपयांवर पोचले. लसूण १५० रुपये किलोवर पोचला आहे. लिंबाचे भाव २०० रुपये किलोवर पोचले होते. त्यात आता ५० रुपयांची घसरण झाली. सध्या १५० रुपये किलोने लिंबू मिळत आहे..सध्या भाजीपाला बाजारात टोमॅटो, बटाट्याची आवक वाढलेली आहे. त्यामुळे टोमॅटो, बटाटेसह कोबी, काकडीचे भाव स्थिर राहिल्याने गृहिणींना काहीसा दिलासा मिळला. जाधववाडी भाजीमंडईत रोजची ६०० ते ६५० क्विंटल बटाट्याची आवक होते..टोमॅटोची १२० ते १५० क्विंटल एवढी आवक होत आहे. भाजीमंडईच्या ठोक बाजारात बटाट्याला एक हजार रुपये, तर टोमॅटोला ८०० ते १००० रुपये क्विंटलचा भाव मिळत आहे. म्हणजे, ठोक बाजारात ८ ते १० रुपये किलो दराने विक्री होणारे बटाटे, टोमॅटो किरकोळ बाजारात ग्राहकांना २० रुपये किलोने मिळत आहे..वांग्याच्या भावात ५० टक्के घटमागील आठवड्याच्या तुलनेत यावेळी वांग्याच्या भावात ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाली. ६० रुपयांवर पोचलेले वांग्याचे भाव आता ३० रुपयांपर्यंत घसरले. दुसरीकडे कोबी, काकडी व भोपळा ३० ते ४० रुपयांना मिळत आहे. गाजर व वालाच्या भावात किलोमागे १० रुपयांची वाढ झाली. सध्या गाजर ५० रुपये व वाल ६० रुपये किलोवर पोचालाय. तर शेवगाही १० रुपयांनी महागलाय..काय स्वस्तबटाटे 	२० रुपयेकाकडी 	३० रुपयेभोपळा 	३० रुपयेवांगे	 ३० रुपयेकोबी	४० रुपयेगाजर	५० रुपयेवाल	 ६० रुपयेभेंडी	 ६० रुपये.काय महागशेवगा	 ७० रुपयेसिमला मिरची 	 ८० रुपयेकारले	 ८० रुपयेगिलके 	 ८० रुपयेदोडके	 ८० रुपयेदिलपसंद	 ८० रुपयेअद्रक	 १०० रुपयेहिरवी मिरची	 १०० रुपयेलसूण	 १५० रुपयेलिंबू 	 १५० रुपये