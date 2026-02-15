छत्रपती संभाजीनगर
Viral Corruption Clip: वाह रे पोलिस! छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १४ लाख घेतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; कर्मचारी निलंबित, पोलिस निरीक्षक नियंत्रण कक्षात..
Inspector shifted to control room after viral clip: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश; १४ लाख घेतानाचा व्हिडिओ व्हायरल
छत्रपती संभाजीनगर: बेगमपुरा पोलिस ठाण्याचा पोलिस कर्मचारी अवैध गौणखनिज उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तींकडून १४ लाख रुपये घेतानाचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओत पोलिस निरीक्षक व पोलिस आयुक्त यांच्याही नावाचा उल्लेख कर्मचाऱ्याने केला आहे. या व्हिडिओवरून पोलिस खात्यातील हाप्तेखोरी चव्हाट्यावर आली आहे.