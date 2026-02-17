Exam Paper Burning: बीडमध्ये कॉपीचे गठ्ठे जाळतानाचे व्हिडिओ समोर; सीसीटीव्ही फुटेज पाहून कारवाई होणार, शिक्षण क्षेत्रात उडाली खळबळ!

बीड : कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी प्रत्येक केंद्रांवर सीसीटीव्ही, बैठे-भरारी पथके तैनात असली तरी ग्रामीण भागातील केंद्रांवरील कॉप्यांचा प्रकार सुरूच असल्याचे सोमवारी (ता. १६) बारावीच्या भौतिकशास्त्राच्या पेपरला समोर आले. पाडळशिंगी (ता. गेवराई) केंद्रावर कॉप्या पुरविण्यासाठी बाहेर गर्दी, कॉप्यांचे गठ्ठे जाळतानाचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. शिक्षण विभागाने संबंधित केंद्र संचालकांकडून सीसीटीव्हीचा डीव्हीआर मागवून घेतला आहे. यापूर्वी चौसाळा (ता. बीड) केंद्रावर असाच प्रकार घडला होता. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.जिल्ह्यातील १०३ केंद्रांवर बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून सुरू झाली. पहिल्या इंग्रजीच्या पेपरला चौसाळा येथील कला, विज्ञान व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर सामूहिक कॉप्यांचा प्रकार समोर आला. खुद्द केंद्र संचालकांसह सर्वच १६ पर्यवेक्षक परीक्षार्थींना कॉप्या पुरवत असल्याचे सीसीटीव्हीच्या फुटेजमधून समोर आल्यानंतर या प्रकरणी नेकनूर पोलिस ठाण्यात संबंधितांवर गुन्हा नोंद झाला. या केंद्रात परीक्षा दिलेल्या ३७४ विद्याथर्यांच्या उत्तरपत्रिका विभागीय शिक्षण मंडळाकडे पाठविण्यात आल्या आहे. सामूहिक कॉपी प्रकरणात विद्यार्थ्यांची सुनावणीही होणार आहे. हे प्रकरण ताजे असताना पाडळशिंगी येथील प्रकार समोर आला आहे..भौतिकशास्त्र विषयाच्या पेपरला पाडळशिंगी येथील भागुजीराव टेकाळे विद्यालयातील परीक्षा केंद्राभोवती सोमावीर (ता. १६) कॉपी पुरवणाऱ्यांचा गोंधळ, दगडाला कॉपी गुंडाळून फेकताना आणि कॉपीचे गठ्ठे जाळले जात असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. दरम्यान, या केंद्रात २५२ विद्यार्थी परीक्षा देत होते. १० वर्गखोल्यांमध्ये ही परीक्षा सुरू होती..तपासणीनंतर होणार कारवाईशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रियाराणी पाटील यांनी सांगितले, की याबाबतचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेज मागविले आहे. त्याची तपासणी करून कॉप्या पुरवण्यात पर्यवेक्षकांचा सहभाग होता का, विद्यार्थी सामूहिक कॉपी करत होते का हे पाहून पुढील कारवाई केली जाईल..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...ढेकणमोहला कारवाईदरम्यान, ढेकणमोह (ता. बीड) येथील गोरक्षनाथ विद्यालयात शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ. किरण कुंवर यांच्या पथकाला एक विद्यार्थी कॉपी करताना आढळला. त्याच्यावर कारवाई केल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रियाराणी पाटील यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.