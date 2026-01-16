Sambhajinagar Book Festival : मराठी संस्कृतीत ग्रंथ-ग्रंथकारांची थोर परंपरा

आपल्या मराठी संस्कृतीत ग्रंथ-ग्रंथकारांची थोर अशी परंपरा आहे. माउलींनी पसायदानामध्ये ‘आणि ग्रंथोपजीविये। विशेषीं लोकीं इयें’ म्हणून पाठराखण केली आहेच. लेखन-वाचन ही प्राचीन परंपरा पुन्हा वृद्धिंगत होणे गरजेचे आहे. ‘दिसामाजि काही तरि तें लिहावे । प्रसंगी अखंडीत वाचीत जावे’ ही समर्थांची उक्ती याचाच उद्घोष करते. ही थोर परंपरा पुढे नेण्यासह चांगली अभिरुची संपन्न पिढी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.- डॉ. विद्यासागर पाटंगणकर, संत साहित्याचे अभ्यासक, बीड.मला मराठी साहित्य विशेषतः कविता हा वाङ्मयप्रकार फारच भावतो. माझी कवितेची आवड जोपासली ती माझे गुरुवर्य डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी. मी १९७४ ला पीयूसीच्या वर्गात कला शाखेत प्रवेश घेतला. त्या वेळी मराठी वाङ्मय मंडळाचा मी प्रमुख झालो. त्यासाठी घेतलेल्या निबंध स्पर्धेत माझा प्रथम क्रमांक आला आणि मला हे दालन खुले झाले..याच वेळी डॉ. कोत्तापल्ले आम्हाला मराठी शिकवत असत. त्यांनी मला त्या काळातले सर्व नवे कवी आणि त्यांचे काव्यसंग्रह मुक्त हस्ताने वाचायला दिले. त्यांच्या घराचे दार माझ्यासाठी नेहमीच उघडे असे. त्यावेळी दि.पु. चित्रे, तुळसी परब, नामदेव ढसाळ, चंद्रकांत पाटील, वसंत सावंत, भालचंद्र नेमाडे हे आणि इतर लिटल मॅगझिनच्या (लघुनियतकालिक) चळवळीतून पुढे आलेले कवी वाचायला दिले. त्यातून मला जीवनार्थाचे अनेक पैलू उलगडत गेले..वर्गात केशवसुतांपासून बालकवी, तांबे, बोरकर, मर्ढेकर, करंदीकर आदी कवींच्या कविता शिकविल्या जात, परिणामी जुन्या-नव्या कवींच्या कवितांचे संस्कार होत गेले. कित्येक कविता तर आताही मला तोंडपाठ आहेत. याच दरम्यान ‘काव्यसंस्कार’ शिबिरात मला तीन दिवस प्रत्यक्ष कविवर्य मंगेश पाडगावकरांचा सहवास लाभला. त्यातून काव्याचा सखोल संस्कार रुजला.याच काळात माझ्या आईला अकाली देवाज्ञा झाल्याने मी वेदनेचे, दुःखाचे सूर कवितेतून आळवू लागलो. वेदनेतूनच माझी कविता जन्म पावली. पुढे एमए मराठीला विद्यापीठात सर्वप्रथम आलो. एमए करताना पु.शि. रेगे, सुर्वे, कुसुमाग्रज यांच्यावर प्रेम जडले. डॉ. सुहासिनी इर्लेकरांमुळे मध्ययुगीन साहित्यात गोडी वाटू लागली. रेगे, खानोलकर (आरती प्रभू), दि.पु. चित्रेही विशेष आवडत होती..याच काळात वर्तमानपत्रातून माझ्या कविता झळकू लागल्या. हळूहळू मी नकळत कवी म्हणून कविसंमेलनातून मिरवू लागलो. या काळात कविता लिहिणारे माझे अनेक मित्र भेटू लागले. संस्कृती मंडळाच्या अनुदानाने माझा ‘अंकुरलेल्या दिशा’ हा काव्यसंग्रह प्रकाशित झाला. एमएनंतर मंगळवेढा येथे मराठीचा प्राध्यापक म्हणून रुजू झालो.पुढे कवी मित्राच्या सहकार्याने एक साहित्यसंस्था स्थापन केली. ‘मेघाली’ नावाचे एक चक्रमुद्रित फक्त कवितेला वाहिलेले द्वैमासिक सुरू केले. पदरमोड करून कागद, स्टेन्सिल कटिंग, शाईसाठी खर्च करून चक्रमुद्रित अंक घेऊन जाणकारांना इच्छामूल्य रूपात देऊ लागलो. गाव छोटे होते, पण साहित्याला छान प्रतिसाद मिळाला..या अंकातून निवडक कविता आणि त्यावरचे मान्यवरांचे समीक्षण प्रसिद्ध करू लागलो. दिवाळी अंकातून मान्यवरांच्या मुलाखती प्रसिद्ध केल्या. ‘सत्यकथेने’ आमच्या गझल विशेषांकाची दखल घेतली. यातून गुणी आणि साहित्य चळवळीला गतिमान करणारी मंडळी जोडली गेली. दरम्यान, माझे पीएच.डी. ‘संत जनीजनार्दन’ या विषयात झाले.माझे मार्गदर्शक डॉ. यू.म. पठाण होते. माझ्या घराण्याचा वारसाही संत परंपरेचाच. आमच्या पाटंगण मठातच इतिहासकार वि.का. राजवाडे यांना ज्ञानदेवीची प्राचीन प्रत मिळालेली होती. या मठात अनेक प्राचीन हस्तलिखित संग्रह असल्याने अनेक संशोधक डॉ. रा.चिं. ढेरे, डॉ. म.रा. जोशी, शंकर देव, न्या. नरेंद्र चपळगावकर, महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार असे अनेकजण येऊन गेल्याचेही कळाले..वडील जनार्दनबुवाही वेद-वेदांग पारंगत असल्याने मी सहजच संत साहित्याकडे ओढला गेलो. संतसाहित्य हाच आता माझ्या चिंतनाचा विषय बनला. त्यात विपुल लेखन केले. नुकतेच साहित्य अकादमीद्वारा माझे ‘मध्ययुगीन मराठी संत कवयित्रींचा इतिहास’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले.अनेक परिषदा, चर्चासत्रे, साहित्य संमेलने यातून संत साहित्यावरच मी भाष्य केलेले आहे. आजवर १७ पुस्तके प्रसिद्ध झाली. सूफी संप्रदायावर यूजीसीच्या अनुदानातून बृहद्शोध प्रकल्प पूर्ण केला. माझ्या मार्गदर्शनाखाली २१ विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. संपादन केली..मला पाटंगणाच्या आध्यात्मिक परंपरेचा वारसा वडिलांपासूनच लाभल्याने मी चातुर्मासाच्या काळात व्रत म्हणून श्रीमद् भागवतावर चिंतन मांडतो. त्या चिंतनातूनच नव्या दृष्टिकोनातून एक पुस्तक ‘श्रीमद् भागवतातील भारत’ प्रसिद्ध झालेले आहे. सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारा संतकवी दासोपंतांच्या ‘गीतार्णव’च्या संहिता संपादनाचा प्रकल्प मी हाती घेतला आहे. पुढील काळात तंजावरच्या सरस्वती महाल ग्रंथालय येथील मराठी हस्तलिखिते पाहण्यासाठी मुद्दाम शोधयात्रा काढायची आहे..पुस्तक महोत्सव ही चळवळ बनावीआजची नवी पिढी वाचनापासून दुरावली आहे. केवळ मोबाइल पाहण्याने त्यांच्या मेंदूला असंवेदनक्षम बनवले आहे. आता एआयच्या युगात तर नवसर्जनच नष्ट होतेय की काय असे वाटते. फावल्या वेळात चिंतन, मनन, वाचन बंद होतेय. अशा स्थितीत ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवासारखे पाऊल सकारात्मक आणि स्वागतार्ह आहे. पुस्तक महोत्सव ही आता चळवळ होण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 