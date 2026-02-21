छत्रपती संभाजीनगर : ‘‘प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरा, नागरिकांच्या अडचणी जाणा, त्यांच्या फीडबॅकवरच मोठे आणि सकारात्मक बदल करता येतील. जनतेची कामे तत्काळ निकाली निघतील. मी स्वतः फिल्डवर फिरतोय तर तुम्हाला काय अडचण आहे?’’, असा सज्जड दम महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी (ता.२०) भरला..खारगे यांनी भूमी अभिलेख प्रशिक्षण केंद्र, सेतू सुविधा केंद्र, मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी, उपअधीक्षक, उपसंचालक भूमी अभिलेख, महसूल नोंदणी व मुद्रांक विभाग, नगररचना विभाग आदी आठ ठिकाणी अचानक भेटी देत थेट जनतेशीच संवाद साधला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कानउघाडणी केली..Dhule News : शेतरस्त्यांवरील वादांना निर्णायक पूर्णविराम! तहसीलदारांच्या आदेशाची ७ दिवसांत अंमलबजावणी बंधनकारक.खारगे म्हणाले की, नागरिकांना सेवा देणे हे तुमचे पहिले कर्तव्य आहे. तुम्ही एसीमध्ये बसून ती सेवा देण्याऐवजी किमान एक दिवस तरी रस्त्यावर जा. प्रशासन आपले आहे, ही भावना त्यांच्यात रुजवा. सेवेला प्राधान्य दिल्यास प्रलंबित कामे घटतील. ‘महाराजस्व अभियान’ हे अत्यंत महत्त्वाचे अभियान असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि त्याबाबतचे अहवाल वेळेत ऑनलाइन सादर करावेत, असेही आदेश त्यांनी दिले..बैठकीत मराठवाड्यातील महसूलविषयक प्रलंबित प्रकरणे, जमीन अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण, ई-प्रणालीद्वारे सेवा वितरण, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना, इज ऑफ लिव्हिंग, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन तसेच शासनाच्या महत्त्वाच्या विकास योजनांची अंमलबजावणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जमीन नोंदींचे संगणकीकरण, महसूल प्रकरणांचा निपटारा, शासकीय योजना लाभार्थींपर्यंत पोचविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सक्रिय भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्यासह अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती..Maharashtra Revenue Department : महसूल विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळणार.काय काय पाहिले?भूमी अभिलेख विभागाला भेट दिली असता, विविध प्रलंबित प्रकरणे, नकाशे अद्ययावत करणे, ई-मोजणी, डिजिटल रेकॉर्ड व्यवस्थापन तसेच नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा तसेच रजिस्ट्री कार्यालयातही पाहणी केली असता ढिसाळ कारभार समोर आला. महत्त्वाचे म्हणजे सेतू सुविधा केंद्रातून देण्यात येणाऱ्या सेवा, यावर सचिवांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रत्यक्ष अर्जदारांशी त्यांनी संवाद साधला असता, विविध दाखल्यांसाठी अर्ज केल्यानंतर होणारा विलंब, नागरिकांना माराव्या लागणाऱ्या चकरा, आदी खंत अर्जदारांनी बोलून दाखविली.अधिकारी केवळ ‘एसी’मध्ये बसून नागरिकांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. त्यांनी जनतेत मिसळले पाहिजे. आठवड्यातून एक दिवस प्रत्यक्ष फील्डवर जाण्याचे आदेश दिले आहेत.- विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.