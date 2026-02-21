छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: मी फील्डवर फिरतोय, तुम्ही का नाही? महसूलच्‍या अपर मुख्य सचिवांनी अधिकाऱ्यांना तासले, विविध विभागांना अचानक भेटी

Vikas Kharge Visits Revenue Offices in Marathwada: महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष रस्त्यावर जाऊन नागरिकांशी संवाद साधण्याचे आदेश दिले.
छत्रपती संभाजीनगर : ‘‘प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरा, नागरिकांच्या अडचणी जाणा, त्यांच्या फीडबॅकवरच मोठे आणि सकारात्मक बदल करता येतील. जनतेची कामे तत्काळ निकाली निघतील. मी स्वतः फिल्डवर फिरतोय तर तुम्हाला काय अडचण आहे?’’, असा सज्जड दम महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी (ता.२०) भरला.

