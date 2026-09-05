मतदार यादी त्रुटीविरहित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज; बीडमध्ये अधिकाऱ्यांना धडक प्रशिक्षण

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मतदार याद्या होणार पूर्णपणे त्रुटीविरहित आणि अचूक
प्रशासनाची धडक मोहीम; अधिकाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळा संपन्न
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. ५ ः कोणत्याही सुदृढ आणि पारदर्शक लोकशाहीचा सर्वात मोठा आणि भक्कम पाया म्हणजे अचूक मतदार यादी. याच अनुषंगाने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्यातील मतदार याद्या शंभर टक्के अचूक, अद्ययावत आणि पूर्णपणे त्रुटीविरहित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आता संपूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच अधिकाऱ्यांसाठी एक धडक प्रशिक्षण कार्यशाळा पार पडली.
एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये आणि यादीत एकही बोगस, दुबार किंवा अपात्र नाव शिल्लक राहू नये, यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. याचबरोबर नागरिकांनीही लोकशाहीच्या या उत्सवात सहभागी होत ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मतदार यादीत आपले नाव तपासून प्रशासनाच्या या महत्त्वपूर्ण मोहिमेत सक्रिय सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, लोकशाहीचा भक्कम आधार असलेल्या मतदार याद्या अधिक अचूक, अद्ययावत, त्रुटीविरहित आणि सर्वसामान्यांसाठी पारदर्शक करण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. या अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने, बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात जिल्ह्यातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांचे एक दिवसीय सविस्तर प्रशिक्षण सत्र नुकतेच अत्यंत गांभीर्याने पार पडले.
विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षणात जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन आणि उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मनोज घोडे पाटील यांनी उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना पुनरीक्षण प्रक्रियेतील प्रत्येक तांत्रिक बारकावे आणि क्षेत्रीय पडताळणीबाबत कडक सूचना देत सविस्तर मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षण सत्रात प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाच्या विविध नमुन्यांचा योग्य वापर आणि प्रशासकीय कार्यवाहीवर विशेष भर देण्यात आला. नवीन मतदाराचे नाव यादीत समाविष्ट करण्यासाठी नमुना क्रमांक ६, मृत किंवा स्थलांतरित मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी नमुना क्रमांक ७, आणि मतदाराचे नाव, पत्ता, वय, किंवा छायाचित्र यात दुरुस्ती करण्यासाठी नमुना क्रमांक ८ च्या अचूक वापराबाबत अतिशय सविस्तर माहिती अधिकाऱ्यांना देण्यात आली.
क्षेत्रीय स्तरावर थेट मतदारांच्या संपर्कात राहून काम करणाऱ्या बीएलओ आणि इतर अधिकाऱ्यांनी अत्यंत दक्षतेने घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्याच्या सक्त सूचना यावेळी देण्यात आल्या. मृत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, दुबार किंवा अपात्र ठरणाऱ्या नोंदींची नियमानुसार अत्यंत बारकाईने तपासणी करून आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही त्वरित पूर्ण करावी, असे सांगण्यात आले. विशेषतः, २०२५ च्या मतदार यादीत एखाद्या मतदाराचे नाव असून २०२६ च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप यादीत त्याचे नाव नसल्यास, त्याची योग्य कारणांसह सखोल पडताळणी करण्याच्या कडक सूचना जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिल्या. तसेच, दावे व हरकतींच्या प्रकरणांमध्ये नागरिकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी करून पूर्णपणे पारदर्शकपणे निर्णय घेण्याबाबत आणि सुनावणी प्रक्रियेचे नियोजन नेमके कसे असावे, याचे सविस्तर तांत्रिक प्रशिक्षणही या कार्यशाळेत देण्यात आले.
या महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्रास अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक, अश्विनी जिरंगे-सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी आणि निवडणूक शाखेचे सर्व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
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हर एक पात्र मतदार यादीत हवा
याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन म्हणाले, मतदार यादी हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि अविभाज्य आधार आहे. हे काम केवळ एक शासकीय प्रक्रिया नसून ते राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून अत्यंत गांभीर्याने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करणे सर्वांसाठी आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील कोणताही पात्र आणि वयाची अट पूर्ण केलेला मतदार यादीपासून वंचित राहणार नाही आणि एकही अपात्र नोंद यादीत शिल्लक राहणार नाही, यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर अत्यंत काटेकोर तपासणी करा. उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मनोज घोडे पाटील यांनी मतदार पुनरीक्षणाच्या विविध टप्प्यांची आणि निर्धारित कालावधीत संपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या तांत्रिक बाबींची माहिती उपस्थितांना दिली.
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नागरिकांनो, आपले नाव आजच तपासा
केवळ प्रशासनाने काम करून चालणार नाही, तर नागरिकांचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने सर्व नागरिकांना विशेष आवाहन केले आहे की, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत आपले आणि आपल्या कुटुंबातील सर्व पात्र सदस्यांचे नाव आहे की नाही, याची आजच खात्री करावी. मतदार यादी तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे अधिकृत संकेतस्थळ www.voters.eci.gov.in किंवा स्मार्टफोनवरील ''Voter Helpline App'' चा वापर करावा. जर यादीत नाव नसल्यास, माहितीत काही चुकीचे असल्यास किंवा मतदार ओळखपत्रात काही त्रुटी आढळल्यास, ३० सप्टेंबर २०२६ पूर्वी आवश्यक त्या वैध कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात अर्ज किंवा हरकत दाखल करून प्रशासनाला या राष्ट्रीय कार्यात सहकार्य करावे.
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मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रमाचे वेळापत्रक:
प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी: ३१ ऑगस्ट २०२६ (प्रसिद्ध झाली आहे).
दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी: १ ते ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत.
दावे व हरकतींची सुनावणी व निराकरण: २९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे.
अंतिम आणि अचूक मतदार यादी प्रसिद्धी: ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी.