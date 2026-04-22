Chhatrapati Sambhajinagar: वडगावात आले टँकर, महिलांची पायपीट थांबली; सरपंच, सदस्यांनी प्रशासनाकडे पाणी टंचाईची मांडली होती व्यथा

बजाजनगर: वडगाव (को) गट नंबर परिसरातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत होता. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागत होती. ग्रामपंचायत प्रशासनाने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले आले असून अखेर या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला आहे..ग्रामपंचायत, पंचायत समिती तसेच पाणीपुरवठा विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला होता. सामाजिक कार्यकर्त्या ज्योती कांबळे यांनीही उपोषण करून मोठे आंदोलन छेडले होते. त्यावेळी शिवसेना नगरसेविका हर्षदा शिरसाट यांनी उपोषणस्थळी भेट देत पाणीप्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते..पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने या भागासाठी १५ टँकर मंजूर केले आहेत. सोमवारपासून प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा सुरू झाल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंजूर टँकरपैकी १० टँकर २४ हजार लिटर क्षमतेचे, तर ५ टँकर ३० हजार लिटर क्षमतेचे आहेत. सध्या दररोज दोन फेऱ्यांमधून सुमारे ७ लाख ८० हजार लिटर पाणी उपलब्ध होत आहे..पाणीटंचाई वाढल्यास प्रत्येक टँकरची एक फेरी वाढवून सुमारे ११ लाख ७० हजार लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. टँकरद्वारे तीन फेऱ्यांची मान्यता असली तरी सध्या दोनच फेऱ्या होत आहेत. आवश्यकता भासल्यास गट नंबर मध्ये जागोजागी मुख्य चौकात सिमेंट व प्लास्टिक टाक्यांमध्ये पाणी साठवून पुरवठा वाढवण्यात येईल. नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन सरपंच सुनील काळे यांनी केले..पदाधिकाऱ्यांनी केला पाठपुरावावडगाव कोल्हाटी व परिसरातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन सरपंच सुनील काळे, उपसरपंच ज्योती साळे, माजी पंचायत समिती सदस्य राजेश साळे यांनी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर केला होता. उपसभापती बाळासाहेब गाढे, पंचायत समिती सदस्य रत्नमाला ढमढेरे व दत्तात्रय वर्पे यांनीही टँकर सुरू करण्यासाठी मागणी केली होती. नुकतेच विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्याकडे जल जीवन मिशन पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात निवेदनाद्वारे प्रश्न मांडला होता.