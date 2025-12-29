Chhatrapati Sambhajinagar Election : आघाडीच्या निर्णयापर्यंत वेट ॲण्ड वॉच! राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, भूमिका गुलदस्त्यात

छत्रपती संभाजीनगर - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि काँग्रेसची महाविकास आघाडीसाठी बोलणी सुरू आहे. काँग्रेसने स्वतःसह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि वंचित बहुजन आघाडीसाठीही जागा मागितल्या. त्यामुळे तिढा निर्माण झाला. परिणामी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष वेट ॲण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहे..पक्षाच्या फुटीनंतर शहरातही राष्ट्रवादीची ताकद विभागली गेली. त्यातच राष्ट्रवादीतील (एसपी) नेते एका मागून एक पक्षाला सोडचिठ्ठी देत आहेत. दरम्यान, पक्षाने इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या; पण अजून उमेदवार ठरलेले नाहीत. बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांच्यावर या निवडणुकीचे निरीक्षक म्हणून जबाबदारी आहे. त्यांनी नुकतीच शहरात आढावा बैठक घेतली..यावेळी त्यांनी निष्ठावंतांना न्याय देऊ, युवकांना स्थान देऊ अशा घोषणा केल्या; परंतु महाविकास आघाडीचेच ठरलेले नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीनेही आपले पत्ते उघडले नाहीत. दुसरीकडे आघाडी झाली तर कोणत्या जागा राष्ट्रवादीला सुटतील, हेही महत्त्वाचे आहे. प्राबल्य असलेल्याच जागा पदरात पाडून घेण्याच्या भूमिकेत पक्ष राहणार आहे. त्यासाठी पक्षाने तयारी केली आहे..पॅँथर्सचे दहा उमेदवार ‘तुतारी’वरपॅंथर्स रिपब्लिकन पक्षाच्या सूर्यकांता गाडे यांनीही इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यांना दहा जागा दिल्या असून, त्यांचे उमेदवार राष्ट्रवादीच्या तुतारी चिन्हावर लढण्याचा निर्णय झाला आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष शरफोद्दीन खाजा यांनी दिली..आमचे उमेदवार पळविले जाऊ शकतात. त्यामुळे नावे जाहीर केली नाहीत. वॉर्ड २८, २९ मध्ये स्वतंत्र उमेदवार देणार आहोत.- खाजा शरफोद्दीन, शहराध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.