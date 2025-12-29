छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Election : आघाडीच्या निर्णयापर्यंत वेट ॲण्ड वॉच! राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, भूमिका गुलदस्त्यात

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि काँग्रेसची महाविकास आघाडीसाठी बोलणी सुरू आहे.
छत्रपती संभाजीनगर - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि काँग्रेसची महाविकास आघाडीसाठी बोलणी सुरू आहे. काँग्रेसने स्वतःसह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि वंचित बहुजन आघाडीसाठीही जागा मागितल्या. त्यामुळे तिढा निर्माण झाला. परिणामी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष वेट ॲण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहे.

