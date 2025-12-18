Walmik Karad: वाल्मीक कराडचा जामीन अर्ज फेटाळला

छत्रपती संभाजीनगर : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. सुशील घोडेस्वार यांनी बुधवारी (ता. १७) फेटाळला..देशमुख हत्याप्रकरणी बीडच्या सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर वाल्मीक कराडने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. दोनदा सुनावणी झाल्यानंतर बुधवारी (ता. १७) पुन्हा तीन तास सुनावणी झाली. यावेळी वाल्मीक कराडतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते, ॲड. संकेत कुलकर्णी, ॲड. सत्यव्रत जोशी यांनी बाजू मांडली. तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले..त्यांनी आधीचे अनेक मुद्दे खोडून काढले. त्यांना ॲड. सचिन सलगर यांनी सहकार्य केले. फिर्यादीतर्फे नितीन गवारे यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. धनंजय पाटील यांनी सहकार्य केले. कराडतर्फे ॲड. सत्यव्रत जोशी यांनी गुन्ह्यातील तपासाबाबत काही आक्षेप नोंदविले. तसेच या प्रकरणाची दोषनिश्चिती १९ डिसेंबरला असून, त्यांच्या दोषमुक्तीचा अर्ज उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे..तोपर्यंत कराडच्या दोषनिश्चितीला स्थगिती देण्याचे आदेश बीडच्या विशेष न्यायालयाला द्यावेत, अशीही विनंती जोशी यांनी केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण जामीन देण्यायोग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत, सदर जामीन अर्ज मागे घेता, की आदेश पारित करावा, असा सवाल कराडच्या वकिलांना केला. त्यावर वकिलांनी आदेश करण्याची विनंती केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला..दिलासा मिळताना दिसतोय ः देशमुखकराडच्या जामिनावर सुनावणी सुरू असताना संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय आणि त्यांच्या पत्नी तीनही दिवस खंडपीठात हजर होते. बुधवारी (ता. १७) झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर, आता दिलासा मिळण्यास सुरवात झाली असून न्यायसंस्थेवर आमचा विश्वास असल्याची प्रतिक्रिया धनंजय देशमुख यांनी माध्यमांना दिली..Santosh Deshmukh : 'सरपंच देशमुखांच्या हत्याकांडात वाल्मीक कराड हाच मुख्य सूत्रधार'; खंडपीठात सरकारी वकिलांचा 7 तास युक्तिवाद.कराडच्या जामीन अर्जावर खंडपीठातील सुनावणी अत्यंत कडक शब्दांत झाली. प्रत्येक सुनावणीत कराडला दिलासा मिळणार नाही, हे सिद्ध होत होते. आता खंडपीठाने जामीन फेटाळल्याने मोठा दिलासा दिला आहे.- ॲड. धनंजय पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.