Chhatrapati Sambhajinagar: वाळूजला अंगणात खेळणारा चिमुकला सापडला सिडकोत; अपहरण नाट्यावर पडदा

वाळूज: 'काका, मलाही येऊ द्या ना' म्हणत ओळखीतील एका तरुणाच्या मागे तीनवर्षीय मुलगा लागला. दारूच्या नशेत असलेल्या संबंधित तरुणाने कुणाला काहीही न सांगता त्या चिमुकल्याला दुचाकीवर बसवले. सोबत त्या तरुणाचा आठवर्षीय भाचाही होता. मागे लागलेला मुलगा कुठे दिसत नसल्याने कुटुंबीय घाबरले. त्यांनी पोलिस ठाणे गाठत अपहरणाची तक्रार दिली. .इकडे दुचाकीचे पेट्रोल संपल्याने दोन्ही मुलांना रस्त्यात उभे करून युवक पेट्रोल आणण्यासाठी गेला; तोच रिक्षाचालकाला एकटी मुलं दिसली. त्याने पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी मुलांना ताब्यात घेत त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन केले..त्याचे झाले असे ः वाळूज येथील अण्णा भाऊ साठेनगर. शनिवारची (ता. चार) संध्याकाळ. लहान मुलांच्या खेळण्याच्या आवाजाने गल्ली गजबजलेली. त्यात एक तीनवर्षीय आकाशही होता. याच वेळी नातलगाच्या घरी आलेला दिलीप जितमल जाधव (वय ३०, रा. बाजारतळ, बिडकीन, ता. पैठण) हा त्याच्या आठवर्षीय भाचा आदिराजला घेऊन बाहेर पडला. भाच्याला नवीन कपडे घेऊन देण्याचा त्याचा बेत होता..त्याने दुचाकी काढली. तो दारूच्या नशेत होता. यावेळी शेजारचा चिमुकला आकाश 'मला येऊ द्या!' म्हणून मागे लागला. नशेत असल्याने दिलीपने आकाशच्या कुटुंबीयांना काहीही एक न सांगता त्याला सोबत घेतले. कुतूहलाने, खेळण्याच्या मूडमध्ये असलेला आकाशही केवळ 'चक्कर मारून येऊ' या आशेने दुचाकीवर बसला. तिघेही वाळूजमधून थेट छत्रपती संभाजीनगरकडे निघाले. दरम्यान, आकाश बराच वेळ दिसत नसल्याने त्याच्या आई-वडिलांची धडधड वाढली..शेजाऱ्यांकडे चौकशी झाके, गल्लीत शोधाशोध झाली; पण काहीच सुगावा लागला नाही. अखेर चिंताग्रस्त अवस्थेत त्यांनी वाळूज पोलिस ठाणे गाठले. अपहरणाची शक्यता व्यक्त होताच पोलिसांनीही तत्काळ हालचाल सुरू केली. इकडे दिलीप सिडको बसस्थानक परिसरात पोचला. पण, अचानक दुचाकी थांबली. पेट्रोल संपले. तो पेट्रोल आणण्यासाठी मुलांना तिथेच ठेवून निघून गेला. बऱ्याच वेळ होऊन दिलीप परत आला नसल्याने दोन्ही लहान मुले प्रचंड घाबरली. आदिराजने एका रिक्षाचालकाला वाळूजला सोडण्याची विनंती केली. मुलं एकटी असल्याचे पाहून जागरूक रिक्षाचालकाला संशय आला. त्याने लगेच वाहतूक पोलिसांना माहिती दिली. क्षणात दामिनी पथक घटनास्थळी आले..पोलिस अंमलदार निर्मला निंभोरे, सरिता कुंडारे आणि राणी केदार यांनी मुलांना ताब्यात घेतले. प्रेमाने विचारपूस केली असता मुलांनी सगळा प्रकार सांगितला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तपासाचा वेग वाढवला. त्यात आकाशचे अपहरण झाल्याची तक्रार घेऊन त्याचे आई-वडील आल्याची माहिती मिळाली. त्याला त्याच्या आई-वडिलांच्या ताब्यात दिले. शिवाय आदिराजलाही पोलिस निरीक्षक शिवचरण पांढरे आणि उपनिरीक्षक अजय शितोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुखरूप त्याच्या घरी पोचवले.दिलीपवर गुन्हा दाखलआकाशचे वडील पवन गायकवाड (वय ४५) यांच्या तक्रारीवरून वाळूज पोलिस ठाण्यात दिलीप जितमल जाधव याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला.