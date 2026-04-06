छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: वाळूजला अंगणात खेळणारा चिमुकला सापडला सिडकोत; अपहरण नाट्यावर पडदा

How the Child Was Taken: वाळूजमध्ये तीन वर्षीय मुलगा अपहरण झाला; दुचाकीवर नशेत तरुणाच्या मागे लागला. रिक्षाचालकाच्या सतर्कतेने पोलिसांनी मुलांना ताब्यात घेत त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन केले. आरोपीवर गुन्हा दाखल.
सकाळ वृत्तसेवा
वाळूज: ‘काका, मलाही येऊ द्या ना’ म्हणत ओळखीतील एका तरुणाच्या मागे तीनवर्षीय मुलगा लागला. दारूच्या नशेत असलेल्या संबंधित तरुणाने कुणाला काहीही न सांगता त्या चिमुकल्याला दुचाकीवर बसवले. सोबत त्या तरुणाचा आठवर्षीय भाचाही होता. मागे लागलेला मुलगा कुठे दिसत नसल्याने कुटुंबीय घाबरले. त्यांनी पोलिस ठाणे गाठत अपहरणाची तक्रार दिली.

