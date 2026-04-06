Chhatrapati Sambhajinagar: नवीन जलवाहिनीचे पाणी पोचले फारोळ्यात; अडथळा न आल्यास १४ एप्रिलपूर्वी गाठेल नक्षत्रवाडी

छत्रपती संभाजीनगर: नवीन जल योजनेतील २,५०० मिलिमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीची चाचणी आता लवकरच पूर्ण होणार आहे. कौडगावजवळील स्क्रोल व्हॉल्व्हचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शनिवारी (ता. चार) सायंकाळपर्यंत पाण्याने १९.८४ किमीपर्यंतचा प्रवास पूर्ण केला. त्यानंतर रविवारी (ता. पाच) सायंकाळपर्यंत विनाअडथळा हे पाणी फारोळ्यात पोचले. रविवारी सायंकाळपर्यंत जलवाहिनीतील पाण्याने २८ किमीपर्यंतचा प्रवास पूर्ण केला..या जलवाहिनीची चाचणी १९ मार्चपासून सुरू झाली. जॅकवेलमध्ये पाणी घेतल्यानंतर २३ मार्चला पंप सुरू केले गेले. मागील दहा दिवसांत चार दिवसांचा अडथळा वगळता सहा दिवसांत मुख्य जलवाहिनीचे पाणी १९.५० किमीपर्यंत पोचले. नंतर दोन दिवस कौडगावजवळ स्क्रोल व्हॉल्व्हच्या कामामुळे चाचणी थांबली होती..हे काम पूर्ण झाल्यानंतर शनिवारी सकाळी ११ः४५ वाजता पंपिग सुरू करण्यात आली. ३७०० अश्वशक्तीचा एक पंप सुरू केला. त्यातील पाणी अवघ्या ३४ मिनिटांत कौडगावच्या स्क्रोल व्हॉल्व्हपर्यंत पोचले. हे पाणी बसस्टॅण्डपर्यंत आले. पुढे टेक्नोक्राफ्ट कंपनीजवळील एअरव्हॉल्व्ह जवळ येताच अचानकपणे ब्रह्मगव्हाण उपकेंद्रातील रिलेमध्ये बिघाड झाल्याने वीज खंडित झाली. यामुळे दोन तास वीजपुरवठा खंडित होता. त्यानंतर पंपिंग सुरू केले..दिवसात ९.१६ किमीचा प्रवासवीजपुरवठा सुरळीत केल्यानंतर शनिवारी सायंकाळपर्यंत जलवाहिनीतून १९.८४ किमीपर्यंत पाणी आणण्यात आले. रविवारी जलवाहिनीत कोणतीही तांत्रिक समस्या आली नाही. त्यामुळे सायंकाळपर्यंत ९ः१६ किमीचा प्रवास करत फारोळ्यापर्यंत पाणी आले..आता पुढचा टप्पा जोखमीचाजायकवाडीतील जॅकवेलपासून ते नक्षत्रवाडी पंपगृहापर्यंतची उंची ही १३६ मीटर आहे. फारोळ्यापर्यंत जलवाहिनीतील पाण्याने ६० मीटरची उंची गाठली. आता पुढे १२ किलोमीटरचा प्रवास करताना ७६ मीटरची उंची पार करावी लागेल. पुढील टप्पा जोखमीचा असून यात जलवाहिनीवरील दाब वाढेल. त्यामुळे कमी वेगोने पाणी पुढे सरकत जाईल. यात अडथळा न आल्यास १४ एप्रिलपूर्वी नक्षत्रवाडीपर्यंत पाणी आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.