Chhatrapati Sambhajinagar: १०० ट्रान्सफॉर्मर, ४०० टन कचरा आगीत खाक; वाळूज औद्योगिक वसाहतीत दोन ठिकाणी भीषण आग, कंपन्यांचे लाखोंचे नुकसान

बजाजनगर: वाळूज औद्योगिक वसाहतीत रविवारी (ता. तीन) दोन ठिकाणी भीषण आग लागली. पहाटे महिंद्रा कचरा संकलन केंद्र आगीच्या विळख्यात सापडले. यात तब्बल ४०० टनांहून अधिक कचरा खाक झाला. .तर, दुपारी 'पॉली कॅप' कंपनीचे इलेक्ट्रिकल साहित्याचे गोदाम आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. यात १०० हून अधिक ट्रान्सफॉर्मर भस्मसात झाले. सुदैवाने दोन्ही घटनांत जीवितहानी झाली नाही. कंपन्यांचे मात्र लाखोंचे नुकसान झाले. आजूबाजूला औद्योगिक कंपन्या असल्याने काही काळ चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. एकापाठोपाठ घडलेल्या या घटनांमुळे औद्योगिक वसाहतीसाठी रविवारचा दिवस अक्षरशः 'अग्निवार' ठरला..परिसरावर धुराचे लोटतीसगाव शिवारातील 'पॉली कॅप' कंपनीच्या इलेक्ट्रिकल साहित्याच्या गोदामला दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास आग लागली. वाऱ्यामुळे आग झपाट्याने पसरत गेल्याने काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. परिसरात धुराचे लोट पसरले होते. या दुर्घटनेत कंपनीचे १०० हून अधिक ट्रान्सफॉर्मर, इलेक्ट्रिक केबलचे मोठे रोल, ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत तारा, कथल तारांचे बंडल, ट्रान्समीटर व इतर साहित्य जळून खाक झाले. वाळूज औद्योगिक अग्निशमन दलाचे दोन बंब, मनपाचे पदमपुरा येथील दोन बंब व बजाज अग्निशमन दलाचा एक बंब, असे पाच बंब व तीन टँकर घटनास्थळी दाखल झाले. सहायक अग्निशमन अधिकारी अनिल देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रमुख अग्निशामक एस.जी. ब्राह्मणकर, एस.जी. वासनिक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दीड तासाच्या प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आणली..ठिणगीमुळे पेटला वणवा?'पॉली कॅप' कंपनीच्या गोदामाच्या संरक्षक भिंतीलगतच काही नागरिक कचरा जाळतात. त्यातील एखादी ठिणगी पडून ही दुर्घटना झाली असावी, असा अंदाज येथील सुरक्षारक्षकाने व्यक्त केला आहे. घटनास्थळी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक रावसाहेब काकड, पोलिस कर्मचारी बाळू देवबोने, किशोर वाघ, नागेश कुठारे, शिवाजी हिवाळे, सुदाम जाधव यांनी मदतकार्य केले. अधिक तपास पोलिस करत आहेत..अग्निशमन दलाची तब्बल आठ तास झुंजएमआयडीसी परिसरातील झांबड चौक येथील महिंद्रा कचरा संकलन केंद्राला पहाटे तीन वाजता आग लागली. ती आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाला तब्बल आठ तास झुंज द्यावी लागली. यात जवळपास ४०० टनांहून अधिक कचरा जळून खाक झाला. केंद्रात कचऱ्यावर प्रक्रिया करून गॅसनिर्मिती केली जाते. जवळच औद्योगिक कंपन्या असल्याने मोठा धोका निर्माण झाला होता. मात्र, अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली. सकाळी एमआयडीसीचे सहायक अभियंता अजय चने यांनी घटनास्थळी भेट देऊन डेपोची पहाणी केली. सध्या वाढलेल्या उष्णतेमुळे ही आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज कंपनीचे प्रकल्प प्रमुख राहुल सक्सेना यांनी वर्तवला. दुर्घटनेत मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.