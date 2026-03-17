Sambhajinagar Industrial Gas Connection: वाळूज उद्योगांना दिलासा! १० मोठ्या कंपन्यांना पाइप्ड गॅस जोडणी सुरू; गॅस टंचाईवर उपाय; वाळूजमधील उद्योगांकडे आता ‘PNG’चा पर्याय

PNG Gas Connection Begins for 10 Major Companies in Waluj: वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील १० मोठ्या कंपन्यांना पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) जोडणी सुरू झाली असून उद्योगांना गॅस टंचाईतून दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. आणखी १५ कंपन्यांसोबत करार पूर्ण झाले असून लवकरच त्यांनाही गॅस पुरवठा सुरू होणार; सुरक्षित आणि अखंडित इंधनामुळे उत्पादन प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: औद्योगिक क्षेत्राला आता गॅस टंचाईतून कायमची मुक्ती मिळण्याचे संकेत आहेत. वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील १० मोठ्या कंपन्यांना गॅस जोडणी यशस्वीपणे सुरू करण्यात आली असून, औद्योगिक वापरासाठी ‘पीएनजी’चा (पाइप्ड नॅचरल गॅस) पर्याय आता उद्योजकांच्या पसंतीस उतरत आहे. त्यांना आगामी आठवड्यात गॅस वितरण सुरू होईल.

