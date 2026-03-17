Sambhajinagar Industrial Gas Connection: वाळूज उद्योगांना दिलासा! १० मोठ्या कंपन्यांना पाइप्ड गॅस जोडणी सुरू; गॅस टंचाईवर उपाय; वाळूजमधील उद्योगांकडे आता ‘PNG’चा पर्याय

छत्रपती संभाजीनगर: औद्योगिक क्षेत्राला आता गॅस टंचाईतून कायमची मुक्ती मिळण्याचे संकेत आहेत. वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील १० मोठ्या कंपन्यांना गॅस जोडणी यशस्वीपणे सुरू करण्यात आली असून, औद्योगिक वापरासाठी 'पीएनजी'चा (पाइप्ड नॅचरल गॅस) पर्याय आता उद्योजकांच्या पसंतीस उतरत आहे. त्यांना आगामी आठवड्यात गॅस वितरण सुरू होईल. .गॅस पुरवठा करणाऱ्या कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, वाळूजमधील आणखी १५ कंपन्यांसोबतचे करार पूर्ण झाले असून, लवकरच या ठिकाणीही प्रत्यक्ष पुरवठा सुरू होणार आहे.एवढेच नव्हे, तर गॅस पाइपलाइनच्या फायद्यांमुळे आणि सुरक्षिततेमुळे इतर २५ उद्योजकांनीही या सुविधेबाबत सविस्तर विचारपूस केली असून, लवकरच त्यांच्याकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. सिलिंडरच्या अनिश्चित पुरवठ्यामुळे अनेकदा कंपन्यांचे उत्पादन वेळापत्रक कोलमडते..मात्र, पीएनजीमुळे अखंडित पुरवठा मिळत असल्याने उत्पादनात कोणताही अडथळा येणार नाही. तसेच, सिलिंडर हाताळणीचा धोका आणि खर्च कमी होणार असल्याने उद्योजकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.."कंपनीला वेगाने गॅस सिलिंडर पुरवठा करण्यासाठी कनेक्शनची कामे सुरू केली आहेत. १५ कंपन्यांसोबत करार झाले आहेत. त्यांच्यापैकी १० कंपन्यांनी जोडणीचे काम सुरू केले आहे. त्यांना या आठवड्यात गॅस वितरण होऊन काम सुरू होईल. उर्वरित कंपन्यांनाही लवकरच गॅस जोडणी देऊ."— सचिन साळुंके, सहायक प्रबंधक, बीपीसीएल.