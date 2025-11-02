छत्रपती संभाजीनगर

Waluj MIDC Roads: वाळूज एमआयडीसीतील रस्‍ते गेले खड्ड्यांत; उद्योजक त्रस्त, एक वर्षात उखडला रस्ता

Poor Road Quality in Waluj MIDC Frustrates Entrepreneurs: वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील ई-सेक्टरमधील रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली असून, त्यामुळे येथील उद्योजक त्रस्त झाले आहेत.
बजाजनगर : वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील ई-सेक्टरमधील रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली असून, त्यामुळे येथील उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. एमआयडीसीने अवघ्या वर्षभरापूर्वी सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता तयार केला होता. परंतु, आता या रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून रस्त्याची चाळण झाली आहे. त्यामुळे हा रस्ता निकृष्ट दर्जाचा बनविण्यात आला, असा आरोप उद्योजकांनी केला आहे.

