छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : बाँड पेपरवर मृत्युपत्र लिहून टेलर बेपत्ता; घरमालकाशी वाद झाला अन् उचललं टोकाचं पाऊल!

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : वाळूजमध्ये बाँड पेपरवर मृत्युपत्र लिहून ४१ वर्षीय शिवणकाम करणारा परमेश्वर ठोंबरे बेपत्ता झाला आहे. घरमालकाशी वादानंतर त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar Crime

Chhatrapati Sambhajinagar Crime

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) : बाँड पेपरवर स्वतःचे मृत्युपत्र लिहून शिवणकाम करणारा टेलर बेपत्ता झाला. वडगाव कोल्हाटी येथील परमेश्वर रामनाथ ठोंबरे (वय ४१) यांचा घरमालकाशी वाद झाला होता. त्यामुळे त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याबाबत वाळूज पोलिसांत (Waluj Police) नोंद करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
police case
crime marathi news
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com