Wardha News: वर्ध्याला आज ‘ऑरेंज अलर्ट’; वादळी वाऱ्यासह गारपिटीची शक्यता ; हवामान खात्याचा अंदाज

वर्धा: एप्रिल महिन्याच्या मध्यापासून आगीच्या झळा सोसणाऱ्या वर्धा जिल्ह्यात शनिवारी सायंकाळी सोसाट्याचा वारा आणि तुरळक पाऊस झाला. कडक उन्हाच्या लाटेनंतर आलेल्या या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असला, तरी हवामान खात्याने पुढील काही दिवसांसाठी धोक्याचा इशारा दिला आहे. विशेषत: सोमवारी (ता. चार) जिल्ह्यासाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला असून, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..यंदा वर्ध्यात उन्हाचा पारा चांगलाच चढला आहे. एप्रिलच्या मध्यापासून तापमानात मोठी वाढ झाली असून, पारा तब्बल ४६.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला होता. या प्रचंड उष्म्यामुळे नागरिक हैराण झाले असतानाच, शनिवारी वातावरणात अचानक बदल झाला. सायंकाळच्या सुमारास सोसाट्याचा वारा सुटला आणि काही ठिकाणी तुरळक पावसाने हजेरी लावली..हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, सोमवारी वर्धा जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह पाऊस आणि गारपिटीची दाट शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याला 'ऑरेंज अलर्ट' देण्यात आला आहे. केवळ सोमवारच नव्हे, तर पुढील सात दिवस जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पावसाची शक्यता कायम राहणार आहे. यामुळे उकाड्यापासून दिलासा मिळणार असला तरी ग्रामीण भागात यामुळे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कडक उन्हाळ्यानंतर अचानक सुरू झालेल्या या निसर्गाच्या खेळामुळे जिल्ह्याचे जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, आगामी आठवडा हवामानाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे..झाडांच्या फांद्या माेडल्याशनिवारी सायंकाळनंतर शहरासह लगतच्या भागात पावसाच्या सरी काेसळल्या. तर वार्यामुळे अनेक भागातील वृक्षांच्या फांद्या माेडल्या. फांद्या तारांवर पडल्यामुळे वीजपुरवठा काही काळ खंडित झाला. दरम्यान, शहरालगतच्या भागात मध्यरात्रीपर्यंत विजेचा लपंडाव सुरू हाेता. यामुळे नागरिकांना डास आणि उकाड्याचा सामना करावा लागला..प्रशासनाचे सतर्कतेचे आवाहनवादळी वारे आणि गारपिटीचा अंदाज लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने सर्व नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विजा कडाडत असताना झाडाखाली किंवा मोकळ्या जागेत थांबू नये. शेतकऱ्यांनी आपला काढलेला शेतमाल सुरक्षित स्थळी हलवावा. बाजार समितीमध्ये येणाऱ्या मालाची योग्य काळजी घ्यावी.