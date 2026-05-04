Wardha News: वर्ध्याला आज ‘ऑरेंज अलर्ट’; वादळी वाऱ्यासह गारपिटीची शक्यता ; हवामान खात्याचा अंदाज

Orange Alert Issued for Wardha District: वर्धा जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट! वादळी वारा, गारपिटी व तुरळक पावसाची शक्यता; नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी सतर्क राहावे.
वर्धा: एप्रिल महिन्याच्या मध्यापासून आगीच्या झळा सोसणाऱ्या वर्धा जिल्ह्यात शनिवारी सायंकाळी सोसाट्याचा वारा आणि तुरळक पाऊस झाला. कडक उन्हाच्या लाटेनंतर आलेल्या या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असला, तरी हवामान खात्याने पुढील काही दिवसांसाठी धोक्याचा इशारा दिला आहे. विशेषत: सोमवारी (ता. चार) जिल्ह्यासाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करण्यात आला असून, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

